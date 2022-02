Le altre notizie del giorno: l'ex segretario di Stato americano Mike Pompeo si recherà in visita a Taiwan; in Giappone aumenta la disapprovazione nei confronti del governo; la giunta militare birmana non vuole concedere all'Asean di incontrare l'opposizione; a Pechino i trattamenti per la fertilità rientreranno nell'assicurazione medica; in Iran è precipitato un aereo.

NEPAL

Ieri centinaia di persone in Nepal hanno protestato davanti al parlamento a Kathmandu contro un finanziamento da 500 milioni di dollari da parte degli Stati Uniti. La polizia ha usato proiettili di gomma e gas lacrimogeni, ferendo diverse persone. Le forze politiche hanno tempo fino al 28 febbraio per ratificare l’accordo con gli Usa, criticato soprattutto dai partiti tradizionalmente vicini alla Cina.

MYANMAR

Ieri la giunta militare birmana si è opposta alla decisione dell’inviato speciale dell’Asean, il ministro degli Esteri della Cambogia, Prak Sokhonn, di incontrare i membri del Governo di unità nazionale, formato da ex parlamentari della Lega nazionale per la democrazia, il partito di Aung San Suu Kyi. La giunta definisce “terroristi” gli ex deputati. È quindi probabile che in una visita a marzo Sokhonn incontrerà solo i generali birmani.

TAIWAN

L’ex segretario di Stato americano Mike Pompeo ha annunciato che la prossima settimana si recherà a Taiwan e incontrerà la presidente Tsai Ing-wen. Nonostante la mancanza di rapporti diplomatici formali, l’amministrazione Trump aveva dato grande sostegno all’isola irritando le autorità cinesi. Secondo il ministero degli Esteri di Taipei la visita mostra il “solido” sostegno bipartisan degli Usa nei confronti dell’indipendenza di Taiwan dalla Cina.

GIAPPONE

Secondo un recente sondaggio, la maggior parte dei giapponesi pensa che la somministrazione della terza dose di vaccino contro il covid-19 sia troppo lenta. Finora solo il 12% della popolazione ha ricevuto la dose di richiamo. Il Giappone ha inoltre riaperto le frontiere agli stranieri (non ai turisti); il 45% della popolazione ritiene che sia troppo presto.

CINA

Nel tentativo di sostenere la natalità, le autorità di Pechino hanno inserito una serie di trattamenti per la fertilità in un programma di assicurazione medica. La misura, che sarà attiva dal 26 marzo, potrebbe aiutare le coppie appartenenti alle fasce di reddito più basse ad avere figli. Nonostante le attuali leggi concedano di avere fino a 3 figli, i nuovi nati cinesi hanno toccato il minimo storico nel 2021.

PAKISTAN

Le autorità pakistane hanno introdotto una nuova legge che dovrebbe limitare la diffusione di fake news ma che secondo gli attivisti mira a reprimere le voci di dissenso contro le istituzioni e in particolare contro l’apparato militare. In base all’ordinanza le pene detentive per diffamazione di persone o istituzioni passano da tre a cinque anni e viene limitato l'accesso alla cauzione per i presunti colpevoli.

RUSSIA

Il collaboratore e ideologo di Putin, Vladislav Surkov, sostenitore dell’espansione militare della Russia, ha pubblicato un ampio saggio sul “Futuro nebuloso del mondo osceno” in cui si difendono i diritti russi sui territori perduti nella pace di Brest-Litovsk del 1918 (Paesi Baltici, Bielorussia e Ucraina), concludendo che “noi siamo per una pace giusta e non oscena”.

IRAN

Un aereo è precipitato nella città nordoccidentale di Tabriz, in Iran, uccidendo tre persone, i due piloti e un passante. Il velivolo è precipitato vicino a una scuola. Notizie in aggiornamento.