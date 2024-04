di Nirmala Carvalho

P. Paul Thekkanath, vicario di Puthukkad, ha presentato denuncia per un filmato rilanciato dalla governativa Alleanza democratica nazionale. I sostenitori di Suresh Gopi hanno utilizzato un passaggio dell’incontro col prete per fingere un sostegno alle urne. L’importanza del voto cristiano nello Stato meridionale.

Delhi (AsiaNews) - Nella maratona elettorale in India, giunta alla seconda fase, irrompe la polemica attorno all’uso improprio di un video riguardante un sacerdote, per simulare un sostegno - mai concesso - a un candidato del partito di governo. A diffondere il filmato l’Alleanza democratica nazionale, coalizione al cui interno vi è anche il partito del premier Narendra Modi: per cercare di conquistare il voto cattolico a favore del candidato Suresh Gopi del Bharatiya Janata Party (Bjp) ha usato parte di un discorso di p. Paul Thekkanath, vicario di Puthukkad, parte del collegio elettorale di Thrissur, nello Stato del Kerala.

Il video filo-governativo si rivolge ai parrocchiani, invitandoli a sostenere Gopi al Lok Sabha, la Camera bassa del Parlamento indiano. Nei giorni scorsi p. Thekkanath ha presentato una denuncia alla sezione contro i crimini in rete, sottolineando le falsificazioni presenti al suo interno. Secondo il sacerdote, parte di un discorso tenuto mesi fa durante un incontro con universitari è stata “estrapolata e inserita” per creare “il filmato falso, poi diffuso sui social”.

Secondo il Telegraph i sostenitori del candidato del Bjp Suresh Gopi sono accusati di aver manipolato il discorso del vicario di Thrissur, per far credere che il sacerdote stesse lanciando un appello al voto. In risposta p. Thekkanath ha presentato una denuncia presso la locale caserma di polizia, spiegando che parti di un suo intervento risalente al 2 dicembre 2023 sono state usate dal Bjp. Nell’occasione il candidato era in visita ad un istituto cattolico per un programma di sensibilizzazione. Il prete, accanto a Gopi, pronuncia la frase: “Solo quando corriamo insieme possiamo raggiungere la vittoria” e solo stanto “assieme a Suresh Gopi possiamo raggiungere questo obiettivo”.

I membri del Bjp e dell’alleanza di governo hanno rilanciato il video sui social, per far credere che il prete stesse rivolgendo un appello al voto dei cristiani per Gopi, famoso attore votato alla politica. Il 25 aprile scorso il candidato aveva visitato la George Forane Church ad Aruvithura, vicino Pala, poi ha incontrato il vescovo siro-malabarese Mar Joseph Kallarangatt, il vescovo di Kanjirappally, Mar Jose Pulickal, e il segretario generale della G. Nair Service Society, Sukumaran Nair.