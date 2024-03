John Cao era stato arrestato nel 2017 per aver attraversato "illegalmente", a detta delle autorità cinesi, il confine con il Myanmar, dove lavorava. Per anni lui e il suo collaboratore non avevano avuto problemi. Sposato con una cittadina statunitense, in carcere ha scritto una raccolta di poesie, pubblicate da China Aid, organizzazione che si batte per la libertà religiosa in Cina