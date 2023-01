In occasione dei 150 dalla nascita della patrona delle missioni una mostra a Parigi la racconta come “donna, intellettuale e cercatrice di senso”. Con una sezione dedicata ai suoi rapporti con i missionari dei Mep e la diffusione della sua spiritualità in Asia.

Parigi (AsiaNews) – “Donna, intellettuale e cercatrice di senso”. È il profilo di Teresa di Lisieux, che indaga una nuova mostra, aperta da pochi giorni nella sede delle Missions Entranger de Paris a rue de Bac, nella capitale francese, ma che guarda con particolare attenzione all’Asia. L’iniziativa - che si inserisce tra le celebrazioni in occasione dei 150 anni dalla nascita della santa carmelitana proclamata patrona delle missioni - propone infatti anche una serie di documenti inediti dell'Institut de recherche France-Asie (IRFA) e dell'Archivio del Carmelo di Lisieux che si concentrano proprio sui rapporti tra Teresa e i Mep.

La cornice è il messaggio universale della santa di Lisieux che attraverso questa mostra anche un’istituzione laica come l’Unesco intende celebrare, in quanto “educatrice e scrittrice” che nella sua vita ha seminato conoscenza e incontro tra i popoli. La prima parte della mostra si concentra sul messaggio di amore di Thérèse per tutti: per la sua famiglia, i suoi amici, i santi e soprattutto il Signore Gesù, con il quale si identifica completamente; ma anche amore per gli uomini del suo tempo: l'assassino Pranzini, che lei chiamava “il mio primo figlio”, i “fratelli” sacerdoti, le sorelle carmelitane, il mondo lontano delle missioni; e poi amore per tutta l'umanità, manifestato anche dopo la sua morte nel 1897 con tante guarigioni e conversioni in tutto il mondo e con la straordinaria diffusione del suo diario “Storia di un’anima”.

E proprio sul rapporto tra Teresa e i missionari dei Mep si concentra la seconda parte della mostra. Centrale la figura di p. Adolphe Roulland (1870-1934), originario della diocesi di Bayeux-Lisieux, che nel 1896 mentre si apprestava a partire per la Cina ottenne dalla priora del Carmelo di Lisieux che una sorella religiosa fosse spiritualmente associato al suo ministero: la scelta cadde su Teresa e i due cominciarono una fitta corrispondenza di 14 lettere, in cui la carmelitana si definisce "la piccola sorella di un missionario". Queste lettere sono esposte per la prima volta nella mostra insieme a una “palla” (un arredo liturgico ndr) ricamato da Teresa per p. Roulland.

Nella corrispondenza la carmelitana parla anche di p. Théophane Vénard (1829-1861), missionario dell’istituto francese morto martire in Vietnam, decapitato dopo meno di 10 anni trascorsi in missione. Questa figura - che aveva lasciato numerose lettere ai suoi contemporanei ed era stata dichiarata venerabile dalla Chiesa nel 1879 - aveva colpito molto Teresa. A p. Roulland inviò anche una poesia che aveva composto intitolata “A Théophane Vénard”, nel quale esprimeva il suo desiderio di diventare, sulle sue orme, quel "fiore di primavera che il Signore vorrà presto scegliere". Ed è sempre a p. Roulland che Teresa aveva confidato anche la sua possibile partenza per il Carmelo di Hanoi: le carmelitane pregarono p. Vénard per affidargli questo progetto, ma alla fine di una novena un peggioramento delle condizioni di salute costrinse Teresa a rimanere a Lisieux. Il 6 settembre 1897 poté però ricevere in dono una reliquia del martire missionario che tenne vicino a sé fino alla morte.

La mostra ripercorre infine la diffusione della “Storia di un’anima” e della spiritualità di Teresa di Lisieux in Asia grazie alle tipografie dei missionari, in particolare quella di Hong Kong. Teresa. Con una selezione di immagini e manoscritti risalenti a prima del 1940, viene illustrato il dinamismo dei missionari che portò Teresa a raggiungere in pochi anni i luoghi più remoti, diffondendo un legame che resiste nel tempo.