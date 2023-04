Le altre notizie del giorno: Giappone firma contratto per acquisto su vasta scala di missili a lunga gittata. Pakistan contro G20 del turismo nel Kashmir amministrato dall’India. Filippine: l’alta inflazione danneggia la popolarità di Marcos Jr. In Cina prima vittima umana della febbre aviaria H3N8. Per il pacifista russo Kara-Murza chiesti 25 anni di detenzione in un lager. Ancora proteste pro-Ue in Georgia.

IRAN-SIRIA

Teheran ha sfruttato voli destinati al trasporto di aiuti alla popolazione terremotata della Siria per consegnare armi al governo del presidente Bashar al-Assad, suo alleato nella regione. Gli armamenti, dicono diverse fonti, saranno usati anche per rafforzare le difese iraniane in territorio siriano contro gli attacchi d’Israele.

GIAPPONE

Il ministero nipponico della Difesa ha firmato oggi con Mitsubishi Heavy Industries un contratto da 2,8 miliardi di dollari per lo sviluppo e produzione su larga scala di missili a lunga gittata, compresi di tipo ipersonico. La commessa è parte del processo di rinforzamento del dispositivo militare nazionale di fronte alla crescente forza dell’esercito cinese.

PAKISTAN-INDIA

Il governo pakistano ha contestato la decisione di quello indiano di tenere la riunione del G20 del turismo a Srinagar, nel Kashmir amministrato da Delhi, ma rivendicato da Islamabad. L’incontro si svolgerà dal 22 al 24 maggio; quest’anno l’India ha la presidenza del gruppo che raccoglie le 19 principali economie mondiali più l’Unione europea.

FILIPPINE

L’alto livello dell’inflazione intacca il gradimento pubblico del presidente Ferdinand Marcos Jr, che rimane comunque popolare. L’ultimo sondaggio dà in calo il tasso di approvazione delle sue performance (dall’82 al 78%) e la fiducia nei suoi confronti (80% contro l’83% precedente). L’inflazione nazionale è al 7,6%, rispetto al 2-4% fissato da Marcos.

CINA

Una donna del Guangdong è la prima vittima al mondo della febbre aviaria H3N8, che raramente colpisce gli umani. Finora la diffusione del virus, apparso per la prima volta lo scorso anno, è limitata alla Cina. Secondo glie esperti non si trasmette tra gli umani, ma solo dagli animali.

RUSSIA

Al tribunale di Mosca sono finite le audizioni per il processo all’oppositore Vladimir Kara-Murza, per il quale la procura chiede 25 anni di lager per aver diffuso messaggi pacifisti. Nell’ultimo intervento egli ha affermato che “non chiedo niente a questa corte, conosco il mio destino, ma so anche che verrà il giorno, quando tutto questa oscurità verrà dispersa”.

GEORGIA

A Tbilisi si è tenuta l’ennesima manifestazione di protesta presso il Parlamento, contro il governo accusato di tendenze autoritarie e filo-russe. I dimostranti animati dal Movimento Nazionale sono sfilati sul prospekt Rustaveli sventolando bandiere di Georgia, Ucraina, Unione Europea e Stati Uniti, con lo striscione “Per un futuro europeo”.