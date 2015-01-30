di Vladimir Rozanskij

Al CAU Arch Summit 2026 progettisti, urbanisti e desgner hanno discusso del futuro dell'ambiente urbano, del ruolo della tecnologia, del patrimonio culturale della regione. L'archistar Bjarke Ingels: "Questa regione conserva una concezione dello spazio secolare: la sfida per la nuova generazione non è se modernizzare, ma come sviluppare questo patrimonio senza distruggerlo".

Taškent (AsiaNews) - Un grande summit internazionale di architettura, CAU Arch Summit 2026, si è tenuto nei giorni scorsi presso la Central Asian University di Tashkent. I partecipanti hanno discusso del futuro dell'ambiente urbano, del ruolo della tecnologia, del patrimonio culturale della regione e di nuovi approcci allo sviluppo urbanistico. L’evento ha riunito architetti, urbanisti, designer, artisti, studenti e rappresentanti di studi di architettura internazionali, con la partecipazione di oltre 20 relatori provenienti da Regno Unito, Arabia Saudita, Russia e Uzbekistan e ha attratto oltre 800 partecipanti.

L'ospite d'onore del summit è stato Bjarke Ingels, fondatore dello studio di architettura internazionale BIG e uno degli architetti più influenti del nostro tempo. I suoi progetti sono rinomati in tutto il mondo per la loro combinazione di architettura sostenibile, tecnologia e soluzioni urbane innovative. Tra i progetti più famosi di BIG figurano la sede centrale di Google in California, l'8 House a Copenaghen, CopenHill – una centrale elettrica con una pista da sci sul tetto – e VIA 57 West a New York.

"Ogni progetto è un'opportunità per esplorare qualcosa di nuovo - ha affermato Ingels -. Ciò che mi ispira di più di Taškent è che l'Asia centrale si trova a un vero e proprio crocevia, non solo geograficamente, ma anche culturalmente e architettonicamente. Questa regione conserva una concezione dello spazio secolare: nei cortili, nei bazar, nel gioco di luci e ombre. La domanda per la nuova generazione di architetti non è se modernizzare, ma come sviluppare questo patrimonio senza distruggerlo. Gli studenti che ho incontrato qui si pongono proprio le domande che contano davvero, e questo mi infonde grande ottimismo".

Patricia Urlan, Business Development Manager di BIG, ha aggiunto che "oggi viviamo in un mondo in cui la tecnologia avanza rapidamente e con l'avvento dell'intelligenza artificiale e dei nuovi strumenti digitali, è particolarmente importante comprendere questi cambiamenti piuttosto che opporvisi”. La tecnologia dovrebbe essere vista come uno strumento, affidando sempre agli architetti la responsabilità e l'opportunità di decidere come utilizzare la tecnologia, attingendo alla propria esperienza, ai propri valori e alla propria creatività.

Alla Re:Field Art Expo, studenti delle scuole superiori, universitari e giovani artisti hanno presentato opere artistiche e architettoniche che affrontano le sfide attuali dell'ambiente urbano e rurale. La mostra ha riunito installazioni, dipinti, grafica e progetti architettonici e di design. Un altro focus del programma era l'Hackathon Re:Field, una maratona informatica di architettura dedicata alla riqualificazione degli spazi urbani, in particolare quelli inutilizzati e abbandonati. Attraverso un intenso lavoro di squadra, i partecipanti hanno sviluppato le proprie concezioni per la trasformazione del territorio, lavorando su casi reali. Squadre provenienti da 16 tra le migliori università di Uzbekistan, Kazakistan e Tagikistan, per un totale di circa 100 partecipanti, hanno preso parte all'hackathon.

"Il CAU Arch Summit 2026 è un evento che dimostra il ruolo dell'Asia centrale nel dialogo globale sull'architettura e sul futuro delle città. Crediamo che la nuova generazione di architetti in Uzbekistan non debba solo seguire le tendenze globali, ma anche plasmarle”, ha affermato Šukrullo Jakhongirov, preside della facoltà di Architettura e Design della Central Asia University. La CAU è stata fondata nel 2019 in Uzbekistan, ed è una delle università private in più rapida crescita del Paese. Offre programmi di studio internazionali in medicina, odontoiatria, economia aziendale, architettura e design, ingegneria, turismo e ospitalità e altri settori molto richiesti. Il suo campus moderno, il corpo docente di fama internazionale e l'enfasi sull'apprendimento pratico rendono la CAU una scelta attraente per studenti provenienti da tutto il mondo.