Le altre notizie del giorno: un tribunale francese ha incarcerato quattro afghani per traffico di esseri umani. In India è stato arrestato il predicatore sikh Amritpal Singh, in fuga da oltre un mese. Nelle Filippine si potranno sospendere le lezioni in presenza per il caldo. Atterrato in Myanmar l'ex segretario generale Onu Ban Ki-Moon. Espatriati russi in Georgia cercano di evitare nuove mobilitazioni.

AUSTRALIA - CINA

L’Australia ha oggi pubblicato la propria Defense Strategic Review, un documento di 110 considerato la più grande revisione del proprio programma di difesa dalla seconda guerra mondiale, che raccomanda l’acquisto di diversi missili a lungo raggio per contrastare la Cina. Secondo un rapporto dello Stockholm International Peace Research Institute pubblicato oggi, le spese militari mondiali nel 2022 sono aumentate del 3,7%, raggiungendo il nuovo record di 2.240 miliardi di dollari.

AFGHANISTAN

Un tribunale francese ha incarcerato quattro afghani accusati di traffico di esseri umani per aver introdotto 53 persone (in prevalenza vietnamiti e afghani) nel Regno Unito dopo aver attraversato la Manica. Dopo aver scontato la pena di cinque o sei anni, saranno obbligati ad andarsene. Nel frattempo, secondo documenti trapelati dal Pentagono, l’Afghanistan, a quasi due anni dal ritiro americano, è diventato un importante centro di coordinamento dello Stato islamico, una circostanza che le autorità talebane continuano a negare.

INDIA

Il predicatore Amritpal Singh, i cui appelli all'indipendenza sikh avevano irritato le autorità indiane, è stato arrestato nello Stato del Punjab. Il 30enne era in fuga da più di un mese dopo essere sfuggito all'arresto il 18 marzo. Lui e i suoi sostenitori sono stati accusati di tentato omicidio e di aver attaccato funzionari di polizia.

FILIPPINE

Il Dipartimento dell’istruzione delle Filippine ha dichiarato che, a causa del grande caldo, le autorità scolastiche possono sospendere le lezioni in presenza per salvaguardare la salute degli studenti e del personale. A fine marzo un sindaco locale aveva sospeso le lezioni dopo che 83 studenti erano stati ricoverati per colpi di calore durante le esercitazioni sismiche e antincendio. La pausa estiva nelle Filippine è slittata dopo la pandemia da covid-19 su decisione della vice presidente e ministra dell’Istruzione Sara Duterte.

MYANMAR

L'ex segretario generale delle Nazioni unite Ban Ki-moon è arrivato in Myanmar, hanno riferito oggi i media statali birmani, mentre nel Paese imperversa un brutale conflitto civile. Dal colpo di Stato militare del 202i gli sforzi diplomartici sono in stallo. Non sono stati forniti dettagli sulla visita di Ban Ki-moon, membro del gruppo di leader mondiali “The Elders” fondato da Nelson Mandela, che lavora per promuovere la pace e disinnescare i conflitti.

GIORDANIA – ISRAELE

Israele ha arrestato un parlamentare giordano con l'accusa di contrabbando di armi e oro in Cisgiordania. Imad al Adwan, che aveva attraversato in auto un valico di frontiera principale lungo il fiume Giordano, è stato trattenuto e interrogato dalle autorità israeliane, ha dichiarato Sinan al Majali, portavoce del ministero degli Esteri giordano.

RUSSIA – GEORGIA

Un gruppo di russi espatriati in Georgia, con esplicite posizioni contrarie alla guerra in Ucraina, sta organizzando una rete non ufficiale per aiutare i connazionali a evitare nuove mobilitazioni, in modo legale o illegale, e ha ricevuto migliaia di richieste dopo l’avviso statale della coscrizione tramite avviso elettronico.

KAZAKHISTAN

A Žanaozen in Kazakhistan, decine di disoccupati pernottano ormai da tre settimane davanti all’akimat (comune), chiedendo di essere assunti in una delle aziende della regione di Mangustau per l’estrazione del petrolio, ma nessuno da parte delle autorità ha accettato di incontrarli. Le proteste durano in realtà da più di un anno, con vane promesse dall’alto.