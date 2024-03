Le altre notizie di oggi: esploso un razzo giapponese che avrebbe dovuto portare un satellite in orbita. In Cina umenta il numero di case pignorate. I marittimi delle Filippine potranno evitare di accettare lavori in zone ad alto rischio. Il candidato presidenziale indonesiano Anies Baswedan presenterà ricorso alla Corte costituzionale per i risultati delle elezioni. Dopo più di un mese libertà provvisoria per p. Pinto arrestato con l'accusa di "conversioni" in Uttar Pradesh.

MALDIVE – INDIA

L’India ha iniziato a ritirare il personale militare di stanza nelle Maldive. Ieri il quotidiano Mihaaru ha scritto che 25 degli 89 soldati indiani dispiegati nell’arcipelago avevano lasciato uno degli atolli come parte di un accordo di ritiro tra i due Paesi, che prevede la fine della presenza militare indiana entro il 10 maggio, dopo l’elezione a ottobre del presidente filo-cinese Mohamed Muizzu.

INDIA

In Uttar Pradesh dopo più di un mese il giudice distrettuale ha concesso la libertà provvisoria a padre Dominic Pinto e ad altre 10 persone che erano state arrestate con lui con l'accusa di conversioni forzate. Gli 11 erano in custodia giudiziaria dal 6 febbraio, un giorno dopo essere stati arrestati dopo un incontro di preghiera che gruppo di evangelici aveva tenuto in una struttura della diocesi di Lucknow. Lo Stato indiano dell'Uttar Pradesh è uno tra quelli con il numero maggiore di arresti per le famigerate leggi anti-conversioni.

CINA

Il numero di case pignorate in Cina è aumentato del 43% su base annua nel 2023 arrivando a 389mila, afferma la China Index Academy, un’importante società di ricerca immobiliare indipendente. A gennaio sono state pignorate più di 50mila altre unità, con un aumento del 64,4% su base annua, ha osservato l'azienda. L’aumento delle insolvenze sui mutui potrebbe avere ricadute negative sia sui prezzi immobiliari che sulla fiducia dei consumatori, sostengono gli analisti.

GIAPPONE

Un razzo della compagnia Space One è esploso poco dopo il decollo, facendo sfumare le speranze dell’azienda privata di essere la prima in Giappone a lanciare con successo un satellite in orbita. Space One, fondata nel 2018, si occupa di commercializzare i servizi di consegna spaziale riducendo i costi, con l’obiettivo è quello di inviare nello spazio 30 razzi all’anno entro il 2030.

FILIPPINE

Poco più di 10 marittimi filippini sono rientrati in patria dopo essere sopravvissuti a un attacco missilistico degli Houthi mentre erano a bordo della nave mercantile True Confidence. Nell’attacco sono morti tre membri dell’equipaggio, di cui due filippini. Ieri il sottosegretario agli Affari esteri Eduardo de Vega ha dichiarato che il governo filippino ha anche raggiunto un accordo con la Federazione internazionale dei lavoratori dei trasporti affinché i marittimi filippini abbiano il diritto di rifiutare l'impiego in aree ad alto rischio.

INDONESIA

Il candidato presidenziale Anies Baswedan oggi ha dichiarato che intende presentare un ricorso alla Corte costituzionale riguardo i risultati elettorali del mese scorso. La commissione elettorale nazionale dovrebbe annunciare il vincitore ufficiale entro il 20 marzo, ma i risultati non ufficiali indicavano una netta vittoria del ministro della Difesa Prabowo Subianto, che ha ottenuto oltre il 60% delle preferenze. "Abbiamo intenzione di presentare istanza di sicuro, ma il contenuto non è qualcosa che possiamo rivelare", ha detto Anies ai giornalisti.

RUSSIA

La Chiesa ortodossa russa ha iniziato corsi speciali per i sacerdoti che predicano in internet e curano dei propri blog, sotto la responsabilità del membro del dipartimento missionario del patriarcato di Mosca Evfimij Lukhovitskij, secondo il quale “è importante che i preti non contraddicano le posizioni ufficiali del patriarcato, su temi come la bioetica o la guerra”.

TURKMENISTAN

In due città del velayat di Balkan in Turkmenistan, Turkmenbaši e Balkanabad, sono apparsi sulle strade negli ultimi tempi i mercati spontanei dei lavoratori a giornata, popolarmente conosciuti come i Gul Bazar o “mercati degli schiavi”, con raduni improvvisi intorno alle macchine di chi propone lavori occasionali, per far fronte alla crisi e alla disoccupazione.