Le notizie di oggi: raid israeliani notturni a Gaza, ancora nessuna data per l'inizio dell'operazione di terra. La Cina ha inviato tre astronauti alla propria stazione spaziale. In Indonesia un tiktoker è stato arrestato per aver insultato il cristianesimo. Per le Nazioni unite il numero di rifugiati ha raggiunto il suo massimo storico quest'anno. L'Ucraina ha creato un battaglione di russi che vogliono l'indipendenza delle loro regioni.

GAZA – ISRAELE

Le forze di difesa israeliane (IDF) hanno affermato di aver effettuato nel nord di Gaza un "raid mirato" durante la notte utilizzando carri armati, parte della "preparazione per le prossime fasi del combattimento". Nel frattempo anche il primo ministro israeliano Netanyahu ha ribadito che ci sarà un’invasione di terra della Striscia, ma non è ancora chiaro quando ciò avverrà e quale sarà esattamente il principale obiettivo militare dell’operazione, come per esempio l’occupazione di una parte di territorio.

INDIA – CANADA

L’India riprenderà a rilasciare visti ai cittadini canadesi dopo lo scontro diplomatico del mese scorso, avvenuto a causa dell’uccisione di un attivista sikh canadese per cui Ottawa aveva accusato Delhi di essere responsabile. Funzionari indiani hanno inoltre affermato che “ulteriori decisioni, se del caso, saranno comunicate sulla base della continua valutazione della situazione”.

CINA

Questa mattina la Cina ha inviato alla propria stazione spaziale Tiangong un nuovo equipaggio. Si tratta di una missione che rientra nel programma spaziale cinese che prevede di inviare persone sulla luna entro il 2030. Lo Shenzhou-17 è decollato dal sito di lancio di Jiuquan, nella Cina nordoccidentale trasportando una squadra di tre astronauti.

INDONESIA

Un tiktoker indonesiano accusato di blasfemia contro il cristianesimo è stato arrestato nella provincia di Sumatra settentrionale dopo che alcuni suoi video sono diventati virali. Fikri Murtadha è stato prelevato da casa sua e portato nella città di Medan per le indagini, ha riferito la polizia, aggiungendo che l’uomo, di 28 anni, si è scusato per i contenuti postati su TikTok, ma sarà con ogni probabilità accusato di incitamento all'odio, per cui sono previsti fino a sei anni di carcere.

RIFUGIATI – ONU

Si stima che in tutto il mondo ci siano più di 114 milioni di rifugiati, con un aumento di 5,6 milioni nel 2023 rispetto alla fine dello scorso anno, la cifra più alta mai registrata dall’Agenzia per i rifugiati. Secondo le Nazioni unite si tratta di un numero che testimonia "l'incapacità della comunità internazionale di risolvere i conflitti". Le principali cause di sfollamento sono stati i conflitti in Ucraina, Sudan, Myanmar e Repubblica Democratica del Congo.

INDIA

Nel remoto villaggio di Totopara, nello Stato Bengala occidentale al confine con il Bhutan, la comunità locale ha dato vita a un’iniziativa per proteggere la lingua toto, parlata da 1.600 persone, che per vivere nella regione sono costretta a imparare bengalese, nepalese e hindi. Ma nel 2019 è stato creato un alfabeto per la lingua e ora diversi volontari si sono offerti di insegnare il metodo di scrittura ai bambini, affinché la lingua non si estingua.

RUSSIA – UCRAINA

Le Forze armate dell’Ucraina hanno costituito il battaglione “Siberia”, formato da cittadini russi di varia origine etnica che desiderano l’indipendenza delle proprie repubbliche e regioni e il rovesciamento del regime di Vladimir Putin e che sono giunti in Ucraina da Paesi terzi e passati attraverso accurate verifiche, prima di essere arruolati.

TURCHIA – TURKMENISTAN

Il presidente del Turkmenistan, Serdar Berdymukhamedov, si è recato in Turchia in visita ufficiale, per discutere con il suo omologo Recep Tayyp Erdogan la questione dell’aumento degli scambi commerciali tra i due Paesi, e quella del transito del gas turkmeno, che dovrebbe arrivare in Europa con l’aiuto di Ankara, ma molti aspetti sono ancora da definire.