Le altre notizie del giorno: le autorità dell'Henan cominceranno a rilasciare i fondi bloccati delle banche rurali, continuano le piogge torrenziali in Pakistan, nelle Filippine aumento del 90% delle infezioni di dengue, in Uzbekistan si pagano fino a 35 mila dollari per i neonati.

INDIA

L’anno prossimo l’India sarà il Paese più popoloso al mondo con 1,4 miliardi di abitanti superando la Cina. Entro novembre il pianeta ospiterà 8 miliardi di persone, ma la crescita non sarà uguale in tutti i Paesi: 8 nazioni contribuiranno per oltre metà della crescita: Repubblica Democratica del Congo, Egitto, Etiopia, India, Nigeria, Pakistan, Filippine e Tanzania.

CINA

Le autorità dell’Henan inizieranno a rilasciare denaro ai clienti a cui sono stati congelati i fondi da diverse banche rurali. La notizia arriva dopo che le proteste nella città di Zhengzhou nei giorni scorsi erano diventate violente. I pagamenti verranno effettuati a partire da venerdì attraverso una associazione supervisionata dalla Banca centrale cinese.

SRI LANKA

Il parlamento dello Sri Lanka eleggerà un nuovo presidente il 20 luglio. Lo ha comunicato ieri il portavoce Mahinda Yapa Abeywardena, mentre il presidente Gotabaya Rajapaksa dovrebbe dimettersi domani. L'instabilità politica potrebbe danneggiare i negoziati con il Fondo monetario internazionale, ha detto il governatore della banca centrale. Durante le proteste dei giorni scorsi i manifestanti hanno consegnato alla polizia 50mila dollari trovati nella residenza presidenziale.

PAKISTAN

Ieri piogge torrenziali hanno causato inondazioni nella capitale finanziaria e città più grande del Pakistan, Karachi, sommergendo anche il distretto degli affari. La Marina ha preso parte alle operazioni di soccorso. In Belucistan una decina di villaggi è stata sommersa. La settimana scorsa sono morte almeno 64 persone a seguito dell’inondazione di 8 dighe.

FILIPPINE

Non solo covid-19: nelle Filippine sono in crescita anche le infezioni di dengue con un aumento del 90% rispetto all’anno scorso. Nella prima parte dell’anno almeno 65mila persone sono state contagiate, mentre i nuovi casi di coronavirus sono circa 1.500 al giorno. Nella nuova amministrazione di Ferdinand Marcos – insediatosi il 30 giugno e ora in isolamento a causa del covid - il ruolo di ministro della Salute è ancora vacante.

SIRIA – TURCHIA - RUSSIA

Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha esortato il suo omologo russo Vladimir Putin a estendere l'autorizzazione per gli aiuti umanitari in Siria. Ieri sera sembrerebbe essere stato trovato un accordo, dopo che la settimana scorsa Putin aveva posto il veto su una risoluzione dell’Onu che avrebbe esteso di un altro anno l’invio di aiuti nel nord-ovest della Siria. Il confine turco-siriano a Bab al-Hawa è l'unico modo per le Nazioni unite di raggiungere la popolazione senza passare per le aree controllate dalle forze governative siriane.

UCRAINA

Il sito dell’Onu che si occupa delle violenze sessuali ha accertato per ora 124 casi in Ucraina dall’inizio dell’invasione russa, “ma è solo la punta dell’iceberg”, come afferma la rappresentante Onu nelle zone di conflitto Pramila Patten. Si considerano solo i casi individuali denunciati, e non le violenze di massa nelle zone di conflitto.

UZBEKISTAN

I servizi di sicurezza dell’Uzbekistan hanno comunicato di diversi tentativi di vendita dei figli appena nati a Taškent e nella regione di Syrdarynsk. Il prezzo di un bambino nato non prima del 15 giugno sarebbe di almeno 35 mila dollari. Il commercio dei bambini è stato fermato bloccando le donne che rifiutano i bimbi alla nascita in ospedale.