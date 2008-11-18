Le notizie di oggi: la Cina offre a Taiwan la riunificazione in cambio della sicurezza energetica. In India arrestati 14 ragazzi musulmani che hanno rotto il digiuno sul Gange a Varanasi. In Malaysia gli stipendi nel settore tecnologico hanno superato quelli del Giappone. Alcolici vietati a Damasco ad eccezione dei quartieri cristiani. Sondaggio russo: cala la fiducia dei russi nei confronti di Putin.

GUERRA IN MEDIO ORIENTE

In risposta all’uccisione del capo della sicurezza Ali Larijani, l’Iran nella notte ha lanciato una serie di missili contro Tel Aviv, uciddendo due persone. Il ministro degli Esteri iraniano, Abbas Araqchi, ha affermato in un’intervista ad Al Jazeera che gli Stati Uniti e Israele non comprendono che la Repubblica islamica è un sistema politico solido che non dipende da un singolo individuo, per cui continuerà a funzionare nonostante le uccisioni mirate. Gli ultimi bombardamenti israeliani contro Beirut hanno ucciso sei persone, ha riferito questa mattina il ministro della Salute libanese, mentre negli Stati Uniti si è dimesso Joe Kent, capo del Centro nazionale antiterrorismo, che ha criticato la decisione dell’amministrazione Trump di attaccare l’Iran, affermando che “è chiaro che abbiamo iniziato questa guerra a causa delle pressioni di Israele e della sua potente lobby americana”.

CINA – TAIWAN

Il governo cinese ha dichiarato che una “riunione pacifica” con Taiwan garantirebbe all’isola la sicurezza energetica di cui ha bisogno, soprattutto in seguito alla guerra in Medio Oriente, grazie al sostegno della “madrepatria forte”. Taiwan, che non utilizza le risorse cinesi ma riceve un terzo del suo gas naturale liquefatto dal Qatar, ha dichiarato di essersi assicurata rifornimenti per i prossimi mesi, anche dagli Stati Uniti.

SIRIA

Le autorità di Damasco hanno vietato la vendita di alcolici in città tranne nei quartieri a maggioranza cristiana, stabilendo però che anche nei luoghi di culto come moschee e chiese non sarà possibile fare uso di bevande alcoliche, una misura, risalente ai tempi dell’impero ottomano, che avrebbe lo scopo di “eliminare le pratiche contrarie alla morale pubblica”.

INDIA

A Varanasi la polizia ha arrestato 14 giovani musulmani che si sono filmati mentre rompevano il digiuno del Ramadan su una barca sul fiume Gange. A sporgere denuncia contro di loro è stata l’ala giovanile del Bharatiya Janata Party (BJP), il partito ultranazionalista indù da cui proviene anche il primo ministro indiano Narendra Modi, con l’accusa di aver “offeso il sentimento religioso”.

MALAYSIA

Per la prima volta gli stipendi in Malaysia nel settore tecnologico superano quelli del Giappone: un ruolo dirigenziale arriva a essere pagato 28 milioni di yen all’anno (176mila dollari), un aumento del 27% rispetto all’anno scorso. Secondo gli esperti, la crescita salariale “aggressiva” della Malaysia è dovuta a un aumento degli investimenti diretti esteri e allo sviluppo dell’industria dei semiconduttori a Penang, nel nord del Paese.

KIRGHIZITAN – COREA DEL SUD

Il ministro della salute del Kirghizistan, Damir Osmonov, ha incontrato l’ambasciatore della Corea del sud a Biškek, Kim Kwangju, per discutere delle prospettive di collaborazione bilaterale nel campo sanitario, in vista del summit “Asia centrale – Corea del sud” che avrà luogo quest'anno, prestando particolare attenzione ai progetti infrastrutturali da realizzare con il sostegno dell’Economic Development Cooperation Fund, tra cui un grande ospedale per le infezioni e la modernizzazione dell’ospedale nazionale nella “Cittadina della Medicina”.

RUSSIA

Il centro sociologico russo Vitsom mostra un significativo calo della fiducia dei russi nei confronti del presidente Vladimir Putin, dovuto soprattutto alle interruzioni dell’internet mobile in tutto il Paese e in questi giorni a Mosca e provincia e a San Pietroburgo, oltre al blocco del messenger Telegram, e alla domanda su quale sia il politico a cui credono di più, gli intervistati hanno citato Putin soltanto per il 32,1%, e il premier Mišustin solo il 4,5%.