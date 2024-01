MYANMAR - BANGLADESH

Secondo le Nazioni Unite, almeno 569 Rohingya sono morti mentre fuggivano in barca dal Bangladesh e dal Myanmar nel 2023. È il numero più alto degli ultimi 10 anni. Sono migliaia i Rohingya che ogni anno intraprendono pericolosi viaggi in mare cercando di raggiungere Malaysia, Indonesia e Australia. L’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (Unhcr) ha riferito che sono quasi 4.500 i Rohingya, soprattutto donne e bambini, che hanno effettuato viaggi in barca nel Mare delle Andamane e nel Golfo del Bengala nel 2023.

IRAN - CINA

Pechino sta provando a fare leva su Teheran per frenare gli attacchi alle navi nel Mar Rosso da parte degli Houthi, sostenuti militarmente proprio dall'Iran, per evitare di danneggiare le relazioni commerciali del Paese mediorientale con la Cina. Le discussioni sugli attacchi e sul commercio tra Cina e Iran hanno avuto luogo in diversi recenti incontri a Pechino e Teheran, hanno detto alcune fonti iraniane.

TUVALU

Le urne si sono aperte oggi nella piccola nazione di Tuvalu: un’elezione seguita da vicino da Cina, Taiwan, Stati Uniti e dal suo alleato australiano, con l’arcipelago nel mezzo del Pacifico al centro di una lotta per l’influenza nella regione. Tuvalu, con una popolazione di circa 11.200 abitanti distribuita su nove isole, ha lanciato una campagna internazionale per chiedere maggiori azioni per aiutare le nazioni di poco sopra il livello del mare ad affrontare il cambiamento climatico. Secondo le stime, la capitale Funafuti rischia di essere inondata dalle maree entro il 2050.

TURKMENISTAN - GIAPPONE

Il ministro degli esteri del Turkmenistan, Rašid Meredov, ha effettuato una visita ufficiale in Giappone, per discutere dell’organizzazione del primo summit Asia centrale-Giappone secondo il formato del 5+1 con il segretario generale del governo di Tokyo, Yoshimasha Hayashi, prendendo anche accordi per l’apertura di fabbriche giapponesi in Turkmenistan.

TAIWAN

Il primo gruppo di nuove reclute ha iniziato giovedì a prestare il proprio servizio militare obbligatorio della durata un anno a Taiwan. È il primo di questa durata, dopo che il periodo di coscrizione è stato esteso rispetto ai quattro mesi del passato, a causa delle preoccupazioni del governo per la crescente minaccia militare della Cina.

LAOS

Sei abitanti di un villaggio laotiano sono stati arrestati durante una sit-in contro il “furto di terre” da parte del governo che si sarebbe fatto corrompere da una società privata, secondo i manifestanti. Il villaggio di Xang, nella provincia di Xieng Khouang, nel nord del Laos, si era animato martedì scorso con un picchetto di 20 abitanti che manifestavano contro la cessione delle loro terre a un'azienda di lavorazione del legno, la Phengxay Import-Export Company, che avrebbe corrotto i funzionari governativi per mandare avanti l’esproprio.

KAZAKISTAN - KIRGHIZISTAN - CINA

I sismologi continuano a registrare i sussulti del terremoto al confine tra Cina, Kirghizistan e Kazakistan, il cui epicentro si trova a 5 chilometri di profondità, a 250 chilometri dalla principale città kazaca di Almaty, rilevando oltre 20 scosse di oltre 4 gradi dopo quella principale del 23 dicembre, che continuano a seminare il panico, ma senza gravi danni.

GIAPPONE

Il lander lunare giapponese “Slim” è atterrato in modo insolitamente preciso: entro 100 m dal suo obiettivo. A riferirlo è l'agenzia spaziale nipponica. Nei giorni scorsi il Paese è diventato il quinto a mandare un veicolo spaziale sulla Luna. Il Giappone spera che la dimostrazione di quello che ha definito “uno sbarco sulla Luna localizzato” rivitalizzerà un programma spaziale che cerca di superare le battute d’arresto degli ultimi anni, aumentando la collaborazione con l’alleato degli Stati Uniti per contrastare la Cina nello spazio.