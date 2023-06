di Nirmala Carvalho

Non si ferma la violenza nello Stato nord-orientale scosso dalle tensioni etniche tra i Meitei e i Kuki. Altri 9 morti ieri nel villaggio di Aigejang, in una zona "mista" poco lontata da Imphal. Oltre 100 ormai le vittime ufficiali dall'inizio degli scontri ai primi di maggio. I giovani giunti in Karnataka verranno sostenuti negli studi e nella ricerca di un lavoro. L'arcivescovo Machado: "L'accoglienza è il nostro modo per essere solidali con chi soffre".