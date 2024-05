Le notizie del giorno: Cina abolisce tariffe preferenzali per le importazioni di 134 prodotti da Taiwan. Modi va a meditare in un tempio per 45 ore alla fine della campagna elettorale. Passa dagli Emirati Arabi Uniti l'oro estratto illegalmente dall'Africa. La Corea del Sud vuole mandare un veicolo spaziale sulla Luna entro il 2032.

FILIPPINE

Nonostante gli sforzi del governo filippino per espandere la propria capacità di pesca la produzione ittica nel Paese avrebbe subito una diminuzione tra il 60 e l’80% a causa del degrado dell'ambiente marino e dello sfruttamento intensivo. A denunciarlo è Jonathan Anticamara dell'Istituto di Biologia della University of Philippines (UP). “Le agenzie governative mettono a disposizione migliaia di barche e di navi, ma queste rimangono in giro vuote”, ha dichiarato Anticamara.

CINA-TAIWAN

La Cina ha annunciato che rimuoverà le tariffe preferenziali su 134 prodotti di importazione da Taiwan, incolpando l'isola di continui “divieti discriminatori” sui beni provenienti dalla terraferma. Tra le categorie figurano macchine utensili e prodotti chimici industriali. I nuovi dazi entreranno in vigore il 15 giugno. La notizia arriva proprio mentre oggi a Singapore per la prima volta dopo 18 mesi si incontrano i ministri della Difesa della Repubblica popolare cinese e degli Stati Uniti in un faccia a faccia a cui si guarda sperando in un allentamento delle tensioni intorno a Taiwan.

RUSSIA-CINA

Alcune grandi aziende metallurgiche russe hanno iniziato a vendere la produzione in Cina con pagamenti in criptovalute, aggirando le sanzioni internazionali e usando le stablecoins legate al dollaro Usa, come informa Bloomberg in base a fonti anonime, secondo cui la maggior parte delle transizioni si effettua tramite Hong-Kong.

INDIA

Conclusa la sua campagna elettorale il primo ministro indiano Narendra Modi ha iniziato ieri sera un periodo di meditazione di 45 ore presso il famoso Vivekananda Rock Memorial a Kanyakumari, nel Tamil Nadu. Sta meditando nel “dhyan mandapam”, il punto di incontro tra l'Oceano Indiano, il Golfo del Bengala e il Mar Arabico nel luogo dove Swami Vivekananda meditò nel 1892 per avere una chiara visione del futuro dell'India. Domani in India si tiene l’ultima delle sette giornate elettorali che determineranno la composizione del Lok Sabha, la camera bassa del Parlamento. I risultati verranno diffusi il 4 giugno.

COREA DEL SUD

Il presidente Yoon Suk Yeol ha dichiarato ieri che la Corea del Sud promuoverà un progetto spaziale per inviare un veicolo di esplorazione sulla Luna entro il 2032 e piantare una bandiera nazionale su Marte entro il 2045. Yoon ha svelato un piano di investimento da 100mila miliardi di won (72,5 miliardi di dollari) entro il 2045 durante la cerimonia di apertura della nuova agenzia spaziale nazionale, la Korea AeroSpace Administration, a Sacheon, circa 300 chilometri a sud di Seoul.

MALAYSIA

L'aeroporto internazionale di Kuala Lumpur sta registrando in questi giorni un numero di arrivi di lavoratori migranti da quattro a nove volte superiore alla media, poiché i datori di lavoro si affrettano a farli entrare prima di una stretta sulla concessione dei visti fissata per il 31 maggio. I video che circolano sui social media mostrano frotte di lavoratori migranti nell'area dei gate dei due terminal dell'aeroporto, alcuni dei quali seduti e sdraiati sul pavimento. Secondo i media locali, in Malaysia sono presenti circa 2,17 milioni di lavoratori stranieri.

EMIRATI ARABI UNITI

Negli ultimi dieci anni gli Emirati Arabi Uniti sono stati la destinazione principale per decine di miliardi di dollari di oro contrabbandato illegalmente dall'Africa. Lo sostiene un nuovo rapport dell'ong Swissaid. Secondi i dati raccolti, nel solo 2022 sono state contrabbandate dall'Africa 435 tonnellate metriche di oro, per un valore di oltre 30 miliardi di dollari, estratto per lo più da minatori artigianali o su piccola scala. Di questo enorme quantitativo d'oro circa 405 tonnellate sono passate dagli Emirati Arabi Uniti.