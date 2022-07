Le altre notizie del giorno: l’Uruguay vuole un accordo di libero scambio con la Cina. Delegazione parlamentare nipponico visiterà Taiwan la prossima settimana. . Bombardamento turco nel Kurdistan iracheno ha ucciso nove civili. Liberato in India il giornalista Zubair. Operazione contro scuole fondamentaliste in Uzebekistan.

THAILANDIA

L’ex premier in esilio Thaksin Shinawatra ha annunciato che farà rientro in Thailandia. La sua è una risposta alla sfida lanciatagli dall’attuale primo ministro Prayut Chan-ocha, ex generale golpista.

CINA-SUDAMERICA

L’Uruguay ha annunciato di essere pronto a concludere un accordo di libero scambio con Pechino. La mossa ha attirato le critiche di Brasile, Argentina e Paraguay, Paesi confinanti partner di Montevideo nel mercato unico del Mercosur. Da anni i cinesi sono alla ricerca di accordi commerciali nella regione per assicurarsi materie prime e cereali.

GIAPPONE-TAIWAN

Una delegazione di sette parlamentari nipponici visiterà Taiwan la prossima settimana. Sarà guidata da Shigeru Ishiba e Yasukazu Hamada due ex ministri della Difesa. La visita provocherà l’inevitabile critica di Pechino, che considera l’isola una provincia “ribelle”.

IRAQ-TURCHIA

Baghdad accusa i turchi di aver sparato colpi di artiglieria nel Kurdistan iracheno, uccidendo nove persone e ferendone 23. Tra i morti vi è anche un bambino; le vittime erano tutte dei turisti: si trovavano in un parco nella città frontaliera di Zakho. Ankara si è difesa dicendo che i responsabili dell’attacco sono i guerriglieri curdi del Pkk.

INDIA

La Corte suprema indiana ha scarcerato su cauzione un giornalista arrestato lo scorso mese per un tweet che secondo la polizia aveva fomentato scontri tra indù e musulmani. Mohammed Zubair, cofondatore del sito di fact-checking Alt News, è un noto critico del premier Narendra Modi.

RUSSIA

Lo ieromonaco Ioann (Kurmojarov), dimesso e ridotto allo stato laicale dalla eparchia di Novosibirsk a causa di un suo intervento contro la guerra in Ucraina a inizio luglio, per cui è stato arrestato, rimarrà fino a giudizio definitivo in un carcere di massima sicurezza. La decisione è di un tribunale di San Pietroburgo.

UZBEKISTAN

La direzione uzbeka per la lotta al terrorismo ha arrestato nella regione di Andižan una persona che ha organizzato due scuole clandestine di istruzione religiosa dei minorenni. L’uomo fermato non aveva titoli o permessi; ha seguito negli ultimi due anni una trentina di ragazzi uzbeki e kirghisi secondo i manuali estremisti “Kurjoni-karim” e “Muallimi Sonij”.