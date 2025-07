di Melani Manel Perera

Nadeesha Chandrasena ha ricevuto il Global Award for Intellectual Property (WIPO) per il suo “Smart Drain”, un sistema di drenaggio anti-intasamento che previene le inondazioni urbane. Il dispositivo è brevettato e monitorabile in tempo reale e permette di superare il problema dei canali di scolo intasati dai rifiuti nelle metropoli. Un riconoscimento che riempe di orgoglio il Paese e i suoi movimenti femminili.

Colombo (AsiaNews) - La dott.ssa Nadeesha Chandrasena, una donna ingegnere dello Sri Lanka, è stata premiata per il suo Smart drain, un innovativo sistema di drenaggio delle acque piovane, dall’Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale (WIPO), agenzia specializzata delle Nazioni Unite che con questo premio celebra l’innovazione e la creatività guidate dalla proprietà intellettuale.

La notizia è stata accolta con grande orgoglio a Colombo: la primo ministro Harini Amarasuriya l'ha incontrata personalmente lunedì a Colombo per congratularsi. Lo Smart Drain - il progetto dell’ingegnera srilankese selezionato a Ginevra tra i 10 vincitori dei Global Awards 2025 - è un sistema di drenaggio resistente all’intasamento, destinato a prevenire le inondazioni urbane, anche quando il drenaggio tradizionale è ostruito da detriti. Grazie a un design a doppio strato, cattura sostanze solide come la plastica e lascia passare l’acqua piovana senza ostacolarla. Il sistema consente di osservare in tempo reale i livelli dell’acqua, permettendo ai funzionari comunali di adottare misure efficaci contro le minacce di inondazione. Oltre 780 realtà provenienti da 95 nazioni hanno scelto Smart Drain, apprezzando la scalabilità del dispositivo che affronta gli effetti del clima nelle regioni urbane altamente popolate.

Esprimendo la sua gioia per il premio, la dott.ssa Nadeesha Chandrasena ha dichiarato che il riconoscimento evidenzia l’innovazione locale che affronta sfide mondiali. Il Global Award for Intellectual Property (OMPI) offre ai vincitori visibilità a livello mondiale, orientamento professionale e assistenza nell’utilizzo della proprietà intellettuale per espandere le loro attività su scala globale. Un’opportunità che può condurre a una maggiore diffusione su larga scala del dispositivo premiato.

Nadeesha Chandrasena aveva già vinto un altro premio per la migliore invenzione ingegneristica del mondo, battendo un team di un’azienda di fama mondiale come Tesla, che aveva accesso a tecnologie all’avanguardia. Chandrasena è stata ufficiale dell'esercito dello Sri Lanka, pubblicista per un giornale e consulente per la Land Reclamation Corporation. Ci sono stati momenti in cui le sue capacità non hanno trovato lo spazio che meritavano, e alla fine si è trasferita in Australia.

Ogni volta che ha ricevuto un premio ha sempre ribadito: “Questo appartiene alla mia gente che è nata grazie all'istruzione e all'assistenza sanitaria gratuite nel mio Paese”. E ancora: “Questa vittoria non è solo un riconoscimento del nostro lavoro, ma una testimonianza del potenziale innovativo degli ingegneri e degli scienziati dello Sri Lanka nel risolvere i problemi del mondo reale”.

AsiaNews ha raccolto alcuni commenti della cittadinanza. “La dottoressa è una donna intelligente che ha reso lo Sri Lanka ancora una volta leader nel mondo. Siamo orgogliosi di lei. La ringraziamo per averci reso orgogliosi come Paese e come donne di fronte al mondo”, è il primo. “Donne come la lei sono una grande luce per il nostro Paese e per il mondo intero. Ci ha dimostrato che come donna e come madre può realizzare i suoi sogni insieme alle sue responsabilità”.

La dottoressa Nadeesha Chandrasena rappresenta. inoltre, “il miglior esempio di come ogni donna possa essere un modello per il mondo se crede nelle proprie capacità e lavora duramente, perché, qualunque barriera si sia presentata nella sua vita, non ha rinunciato alla sua determinazione", ha dichiarato il Movement of Christian Women's Voice (MoCWV). “Ci congratuliamo quindi con lei e le auguriamo di non perdere la forza di volontà rimanendo aperta a ulteriori innovazioni”.