di Nirmala Carvalho

In un video divenuto virale nello Stato del Chhattisgarh Aadesh Soni chiama a raccolta migliaia di nazionalisti indù per prendere di mira le donne cristiane e "cancellare ogni traccia della loro fede dalla regione". Il vescovo di Raipur ad AsiaNews: "Il governo locale tace, se dovesse succedere qualcosa lo riterremo responsabile".

Raipur (AsiaNews) - Attaccare, stuprare le donne e uccidere i cristiani nei villaggi di Bishrampur, Ganeshpur e Jhanakpur, in Chhattisgarh, accusandoli di “fare il lavaggio del cervello ai bambini” attraverso le conversioni. È il “programma” che Aaadesh Soni, un leader locale dei nazionalisti indù e influencer sui social media, espone in un video divenuto virale. Indicando addirittura anche una data: il 1 marzo 2025, giornata in cui “mobilitare almeno 50mila persone” per “prendere di mira le famiglie cristiane, giustiziare i loro leader e cancellare ogni traccia della loro fede dalla regione”.

Il video - tuttora on line sul suo profilo di Meta e visualizzato da oltre 30mila persone - mostra un intervento tenuto da Aaadesh Soni durante un’assemblea di sostenitori dell’Hindutva. Nel suo discorso riprende anche un'odiosa dichiarazione contro i cristiani pronunciato in gennaio davanti a un consiglio di indù tenutosi a a Prayagraj dallo swami Shankaracharya Avimukteshwaranand Saraswati: “Uccidete quelli che uccidono le vacche senza rsiparmiare nessuno. Non chiedete la pena di morte per loro, ma agite voi stessi senza aspettare la legge”. “Ho il sostegno dell'amministrazione - ha aggiunto Aaadesh Soni - questo mi basta”.

Commentando queste parole inquietanti mons. Victor Henry Thakur, arcivescovo di Raipur, ha dichiarato ad AsiaNews: “Ora che il discorso d'odio di Aadesh Soni è diventato virale, se si verificherà un qualsiasi incidente o attacco in quella zona, non si tratterà di un incidente, ma piuttosto di una chiara indicazione che l'amministrazione non solo ha fallito, ma ha permesso che qualcosa accadesse. In questo caso il governo del Chhattisgarh sarà pienamente responsabile. Finora il governo non hanno detto e fatto nulla contro Aadesh Soni”.

Il Consiglio della Chiesa Battista del Nagaland (NBCC) ha scritto al capo ministro del Chhattisgarh, Vishnu Deo Sai, esprimendo “profonda preoccupazione” e chiedendo provvedimenti in vista della giornata del 1° marzo. L'NBCC ha condannato in particolare i commenti su donne e bambini, definendoli profondamente inquietanti e una minaccia per l'armonia comunitaria.