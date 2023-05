di Sumon Corraya

Dhaka (AsiaNews) - L’unica università cattolica del Bangladesh, la Notre Dame University (NDUB), fondata nel 2013 dalla Congregazione della Santa Croce, ha di recente festeggiato il suo decimo anniversario. "È una ricorrenza molto significativa per noi. La famiglia di Notre Dame in Bangladesh voleva dare risalto all'istruzione superiore. Con l'università ci siamo riusciti. Possiamo dire di aver fornito un'istruzione diversa rispetto agli altri atenei", ha dichiarato ad AsiaNews il tesoriere della NDUB, p. Adam Subash Pereira. Il sacerdote di Santa Croce ha spiegato che in Bangladesh ci sono 45 università pubbliche e 111 università private. I college di Dhaka e Mymensingh sono considerati tra i migliori istituti scolastici del Paese, offrendo un’istruzione secondaria superiore di alto livello. "Oltre ai corsi accademici, forniamo agli studenti universitari anche un’importante educazione ai valori”, ha sottolineato p. Pereira. Al momento sono attivi 12 programmi in 5 diverse facoltà frequentati da 1.250 studenti, ma la congregazione della Santa Croce ha in programma di ampliare l’edificio universitario per accogliere 7mila studenti.

Alla cerimonia, tenutasi il 29 aprile, hanno partecipato diversi alumni della NDUB: "La Notre Dame University mi ha fornito competenze professionali che mi hanno permesso di ottenere una carriera di successo. Ma ho anche ottenuto la consapevolezza necessaria per lavorare nella comunità globale di oggi. I nostri insegnanti mi hanno guidata bene”, ha raccontato ad AsiaNews Catherine Gomes, 26 anni, giudice aggiunto del tribunale distrettuale di Joypurhat ed ex studentessa della NDUB. Ha completato gli studi in giurisprudenza nel 2018 come prima coorte del dipartimento. Secondo Gomes l’istituto ha alcune peculiarità: "È un'università molto disciplinata. C'è un bell’ambiente, i professori sono molto sinceri con gli studenti e aiutano nella mia carriera", ha affermato la ragazza cattolica, facendo le congratulazioni all’ateneo per il traguardo raggiunto: "Mi congratulo con la mia università e le faccio i miei migliori auguri".

Rumpa Neogi, musulmana, oggi dottoranda alla St. Xavier's University di Kolkata, in India, ha raccontato ad AsiaNews che la NDUB l'ha portata a lavorare nel settore delle risorse umane in due diverse banche, prima di continuare con il percorso di studi. Era tornata a Dhaka per le vacanze dell’Eid al-Fitr, la festività che chiude il mese di ramadan: "Gli insegnanti della NDUB sono molto disponibili e mi hanno sostenuta con consulenze per iscrivermi al dottorato. Sono molto grata ai miei professori", ha detto Neogi.

Oltre alle lezioni accademiche, durante l’università era stata coinvolta anche in attività extra curriculari, come il club di dibattito. "Ho fatto parte del gruppo di organizzatori", ha aggiunto. "Qui ho ricevuto la migliore istruzione. Per questo motivo ho consigliato anche ai miei parenti di iscriversi a quest’università”.

I cristiani in Bangladesh sono lo 0,3% della popolazione, ma sono molto presenti nei servizi educativi e gestiscono istituti prestigiosi ai quali spesso vogliono iscriversi anche musulmani, indù e buddisti. L'attuale presidente della Camera, Shirin Sharmin Chaudhury, e la ministra dell'Istruzione, Dipu Moni, sono per esempio ex studentesse dell'Holy Cross College di Dhaka, un’istituzione femminile fondata dalle suore della Santa Croce.