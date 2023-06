CINA - PALESTINA - ISRAELE

Stato palestinese indipendente; assistenza allo sviluppo e aiuti umanitari; colloqui di pace giusti, nel rispetto dei luoghi santi di Gerusalemme. Sono i tre punti delineati da Xi Jinping, nell’incontro con l’omologo dell’Anp Mahmoud Abbas in visita ufficiale a Pechino, che si conclude domani. Sul tavolo anche una “partnership strategica” fra Palestina e Cina, sempre più attiva in Medio oriente.

FILIPPINE

Per la prima volta le Filippine hanno autorizzato l’invio di turisti sulle isole Spratly, area del mar Cinese meridionale teatro di un’aspra contesa territoriale con Pechino e altre nazioni dell’Asia-Pacifico celebre per la pesca e per la posizione strategica per i commerci. Il tour di sette giorni in yacht da immersione si chiama Great Kalayaan (Freedom Expedition) e costa oltre 2mila dollari.

GIAPPONE

L’opposizione è pronta a presentare un voto di sfiducia contro il governo di Fumio Kishida, che potrebbe portare allo scioglimento del Parlamento ed elezioni anticipate. Il premier gode di solido sostegno, cresciuto dopo il recente G7 a Hiroshima e grazie a solidi indici di borsa. Non mancano però critiche attorno alla carta di identità nazionale e per la festa del figlio nella residenza ufficiale.

INDONESIA

La Corte costituzionale ha respinto la causa che intendeva modificare il sistema elettorale del Paese. I cittadini continueranno a votare i singoli parlamentare anche nelle prossime tornate, in particolare le elezioni politiche e presidenziali in programma nel febbraio del prossimo anno. Parte del Parlamento, fra cui il Democratic Party of Struggle (Pdi-P), voleva tornare al vecchio sistema.

INDIA

Una religiosa nel Chhattisgarh che aveva da poco preso i voti, poi incarcerata insieme ad altre quattro con accuse di conversione, è stata liberata il 13 giugno dietro pagamento di cauzione. Suore Vibha Kerketta era stata arrestata il 6 giugno, dopo che la famiglia aveva celebrato una messa in casa per ringraziare Dio della scelta di vita consacrata presso le Figlie di Sant’Anna di Ranchi

LIBANO - M. ORIENTE

Nel 2022 quasi 3.800 persone sono morte sulle rotte migratorie dal Medio Oriente e Nord Africa, il numero più alto registrato dal 2017 come emerge dai dati dell’Organizzazione internazionale per le migrazioni (Oim). Rispetto al 2021 il valore è aumentato dell’11% ed è di gran lunga maggiore dei 4255 di sei anni fa. L’aumento più consistente si registra dal Libano alle coste di Grecia e Italia.

RUSSIA

Due navi cisterna, una delle quali trasportava benzina, si sono scontrate sul fiume Lena nella regione siberiana di Irkutsk, e dalle verifiche è risultato che uno dei due conduttori era in stato fortemente alcolico. Le oltre 800 tonnellate di carburante si sono parzialmente riversate in acqua, lasciando un’enorme macchia potenzialmente pericolosa per la fauna acquifera e volatile.

TURKMENISTAN

Con l’inizio delle vacanze scolastiche è aumentato il numero dei ragazzini tra 7 e 14 anni che elemosinano per le strade. I giovani agitano grandi melanzane vuote soprattutto sulla strada statale Ašgabat-Bakharden, dicendo di essere abitanti della zona, inviati dalle famiglie ad arrotondare il bilancio di casa. Essi chiedono pane e perfino acqua, lamentandosi per la siccità delle fonti.