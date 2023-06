Le altre notizie del giorno: in India la polizia utilizza ancora i piccioni viaggiatori. I profughi Rohingya potranno accedere all'università in Malaysia. In Vietnam Facebook continua a censurare i contenuti sgraditi al Partito comunista. La Knesset vuole impedire un campo estivo per orfani israeliani e palestinesi. La Moldavia dichiara illegale un partito filo-russo.

CINA – PAKISTAN

La China National Nuclear Cooperation e la Pakistan Atomic Energy Commission hanno firmato un accordo da 4,8 miliardi di dollari per costruire una centrale nucleare, la Chashma 5, nella provincia orientale del Punjab. I lavori del progetto inizieranno immediatamente, ha detto il primo ministro pakistano Shehbaz Sharif. Due anni fa in Pakistan è stata inaugurata la sesta centrale nucleare del Paese.

MALAYSIA

Il ministro dell’Educazione della Malaysia ha annunciato che i rifugiati Rohingya nel Paese avranno la possibilità di studiare all’Università islamica internazionale grazie a una donazione da 50 milioni di dollari da parte del Fondo per lo sviluppo del Qatar. Rispondendo alle critiche il ministro Datuk Seri Mohamed Khaled Nordin ha detto: “Questo non comprometterà la sovranità del Paese. Noi siamo uno dei Paesi civili che comprendono che dobbiamo aiutare i rifugiati”.

VIETNAM

Secondo ex dipendenti di Meta e attivisti per i diritti umani, Facebook, per mantenere un gran numero di utenti, ha fatto diverse concessioni al governo autoritario del Vietnam, censurando sistematicamente il dissenso e consentendo a coloro che sono visti come minacce di essere cacciati dalla piattaforma. Meta ha adottato un elenco interno di funzionari del Partito comunista vietnamita che non dovrebbero essere criticati su Facebook e lo ha incluso nelle linee guida per la moderazione dei contenuti.

INDIA

La polizia dello Stato orientale dell’Orissa continua a utilizzare i piccioni viaggiatori in caso di interruzione delle comunicazioni durante i disastri naturali. Si tratta di un servizio risalente al dominio dell’impero coloniale britannico. "Abbiamo conservato i piccioni per il loro valore storico e per preservarli per le generazioni future", ha spiegato Satish Kumar Gajbhiye, ispettore generale della polizia nel distretto di Cuttack.

ISRAELE

Durante una riunione del Comitato per l'istruzione della Knesset, il parlamentare Hanoch Milwidsky del Likud ha avvertito il direttore del Ben Shemen Youth Village che quest’estate non potrà ospitare un campo estivo per bambini israeliani e palestinesi rimasti orfani sponsorizzato dall’organizzazione Parents Circle, minacciando di esaminare attentamente tutti i fondi pubblici destinati all’iniziativa.

RUSSIA

Lo speaker della Duma di Mosca Volodin ha esortato tutti i relokanty, i russi espatriati a causa della guerra, di tornare entro il 2 luglio, data dopo la quale perderebbero la residenza fiscale della Federazione russa, e subirebbero un aumento delle tasse dal 13 al 30%. Secondo Putin “la metà dei russi all’estero è già tornata”, e di quelli all’estero solo il 9% lavora ancora per ditte russe a distanza. Un terzo dei relokanty ritiene la propria condizione “pesantissima”.

MOLDAVIA

La corte costituzionale della Moldavia ha riconosciuto il partito filo-russo “Šor” come illegale. I deputati eletti con esso possono proseguire l’attività parlamentare come indipendenti, in quanto il partito “ha agito in contraddizione con la priorità della legge, mettendo a rischio la sovranità e l’indipendenza della repubblica”, e si chiede la sua completa liquidazione.