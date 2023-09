Le notizie di oggi: devastante incendio distrugge centinaia di negozi in un mercato a Dhaka. Kerala chiude scuole, uffici e ferma i trasporti pubblici per contrastare la diffusione del virus Nipah. Polizia di Hong Kong incrimina 38enne per aver importato libri per bambini che inneggiano alle proteste del 2019. Scontro con Netanyahu sui prigionieri palestinesi: Ben Gvir ‘congela’ sostegno al governo. A ottobre in funzione primo treno ad alta velocità in Indonesia, collega Jakarta a Bandung.

CINA - AFGHANISTAN

La Cina è la prima nazione al mondo ad aver insediato un nuovo ambasciatore in Afghanistan, dall’ascesa al potere dei talebani nell’agosto del 2021. La cerimonia di presentazione delle credenziali è avvenuta ieri a Kabul. I talebani non sono stati riconosciuti da alcun governo straniero; Pechino non ha indicato se la nomina indichi passi più ampi verso il riconoscimento formale.

BANGLADESH

Un devastante incendio nelle prime ore di oggi ha distrutto diverse centinaia di negozi in un mercato a Dhaka, capitale del Bangladesh. Il rogo è avvenuto prima dell’apertura e non avrebbe causato vittime, ma gravi danni. Militari e vigili del fuoco hanno impiegato oltre sei ore per spegnere le fiamme, diffuse rapidamente per la presenza di articoli come olio da cucina e plastiche.

INDIA

Il Kerala (sud dell’India) ha chiuso scuole, uffici e trasporti pubblici per contenere la diffusione del virus Nipah, raro e mortale, che ha causato due vittime. Un bambino e un adulto si trovano ricoverati in ospedale e oltre 130 sono state testate (e isolate) per il virus, che si diffonde attraverso contatto diretto con pipistrelli, maiali o persone infette. È il quarto focolaio nello Stato dal 2018.

HONG KONG

La polizia di Hong Kong ha incriminato il 38enne Kurt Leung per aver acquistato nel Regno Unito e importato libri per bambini ritenuti “sedizioni” e che incitano alla “violenza” e “odio” verso “il governo”. I volumi vietati riguardano pubblicazioni illustrate per i più piccoli della serie “Sheep Village” che secondo le autorità “esaltano” i manifestanti legati al movimento di protesta del 2019.

ISRAELE - PALESTINA

Il ministro della Sicurezza nazionale Itamar Ben Gvir ha sospeso il sostegno alla coalizione di governo, in seguito a una disputa con il premier Benjamin Netanyahu. L’esponente di estrema destra vuole limitare ancor più i diritti di visita dei prigionieri palestinesi incarcerati per reati legati alla sicurezza. Il boicottaggio di Otzma Yehudit si aggiunge alle tensioni interne all’esecutivo e al Paese sulla riforma della giustizia, ma dovrebbe avere un impatto limitato sino alla ripresa del lavori alla Knesset per la sessione invernale.

BAHREIN - STATI UNITI

Bahrein e Stati Uniti hanno firmato ieri un accordo in tema di sicurezza ed economia, per ampliare la collaborazione nella difesa e nell’intelligence. Una partnership consolidata per la presenza di migliaia di militari Usa sul territorio e che giunge in un periodo di fermento nel Golfo: Washington negozia un patto di difesa con Riyadh e preme per la normalizzazione fra sauditi e Israele.

INDONESIA

A inizio ottobre entrerà in funzione il primo treno ad alta velocità, che collega Jakarta con Bandung distante 150 km, con l’obiettivo di ridurre traffico, inquinamento e perdite. I danni economici causati dagli ingorghi, ha sottolineato il presidente Joko Widodo, “hanno superato” gli 8,9 miliardi di dollari annui. Da otto al mese, la frequenza salirà a 68 viaggi a gennaio.

RUSSIA

Il movimento russo per la difesa dei diritti degli elettori Golos ha diffuso le proprie valutazioni sulle amministrative del 10 settembre scorso, constatando che “la situazione è ulteriormente peggiorata anche rispetto alle elezioni dei turni precedenti”. Fra le cause vi sarebbe la “propaganda centralizzata gestita dagli organi di potere” e la censura sistematica di ogni alternativa.