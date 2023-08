Le notizie del giorno: per i media di Pyongyang il soldato Usa vuole chiedere asilo in Corea del Nord contro le discriminazioni razziali. Iran arresta anche un novantenne nel nuovo giro di vite contro i ba'hai. Oltre 60mila cattolici vietnamiti al pellegrinaggio alla Madonna di La Vang. Il Turkmenistan non vuole associare la Russia al suo gasdotto verso Pechino.

CINA

L'Ufficio nazionale di statistica cinese ha annunciato che non diffonderà più dati sulla disoccupazione specifici per fascia d'età, citando la necessità di "migliorare ulteriormente e ottimizzare le statistiche dell'indagine sulla forza lavoro". La mossa arriva dopo che negli ultimi mesi il dato sulla disoccupazione giovanile ha messo in luce il crollo della ripresa cinese post-Covid, con la disoccupazione dei giovani tra i 16 e i 24 anni che ha toccato la quota record del 21,3%.

COREA DEL NORD-STATI UNITI

Secondo i media statali della Corea del Nord Travis King - il soldato americano che ha varcato il 38° parallelo durante una visita alla Joint Security Area - vorrebbe rifugiarsi a Pyongyang a causa di "maltrattamenti inumani e discriminazioni razziali" negli Stati Uniti e nell'esercito. Si tratta del primo riconoscimento pubblico da parte del Nord del passaggio del soldato dalla Corea del Sud il 18 luglio.

GIAPPONE

Nel 2022 sono state scoperte pratiche illegali in 7.247 aziende giapponesi che impiegavano tirocinanti stranieri. Le violazioni più comuni riguardano il mancato rispetto delle norme di sicurezza, seguite dal mancato pagamento dei salari. Il governo di Tokyo sta valutando la possibilità di rivedere il programma di tirocini, istituito nel 1993 e utilizzato principalmente per i settori agricolo e manifatturiero, sotto accusa per l’elevato numero di casi di molestie e abusi nei confronti dei tirocinanti denunciati.

VIETNAM

In Vietnam oltre 60mila pellegrini hanno preso alla Messa dell’Assunta, culmine delle celebrazioni dell’annuale festa della Madonna di La Vang, il grande santuario nazionale nell’arcidiocesi di Hue. La Messa è stata seguita da una suggestiva veglia di preghiera durante la quale sono stati rappresentati alcuni momenti della vita di Maria.

IRAN

Decine di persone sono state arrestate la scorsa settimane in un nuovo giro di vite delle autorità di Teheran contro i baha'i, la più grande minoranza religiosa non musulmana dell'Iran. Secondo quanto denunciato da Parigi dalla Baha'i International Community tra le persone finite in carcere c'è anche Jamaloddin Khanjani, un novantenne che ha già scontato 10 anni di carcere. Khanjani, ex membro di un gruppo dirigente informale dei baha'i in Iran, ormai sciolto, è stato arrestato domenica insieme alla figlia Maria Khanjani.

TURKMENISTAN-RUSSIA-CINA

Il Turkmenistan, principale esportatore di gas tramite tubature in Cina, ha rifiutato di associare la Russia al proprio gasdotto verso Pechino, che costituirebbe di fatto una concorrenza interna, rigettando quindi l’intero progetto di Mosca di una “unione del gas” insieme a Kazakistan e Uzbekistan, per allargare il mercato bloccato di Gazprom.

KAZAKISTAN

Centinaia di minatori della compagnia “Kazakhmys” sono scesi in sciopero nella regione di Ulytau in Kazakistan, sia quelli dentro le miniere che quelli “in strada”. Hanno presentato una lista di 15 richieste per rendere “umane” le condizioni di lavoro in una fase di grave crisi energetica in tutta l’Asia centrale, con forti pressioni sui lavoratori.