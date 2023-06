Le notizie del giorno: la Cina "preoccupata" per le conseguenze umanitarie ed ecologiche della distruzione della diga di Kakhovka. In India programma governativo per far visitare agli studenti la scuola elementare dove studiò Modi in Gujarat. Cantante pro-generali uccisa a Yangon. L'Iran sostiene di avere un proprio missile ipersonico. Al via la campagna elettorale in Uzbekistan.

COREA DEL SUD

La Corea del Sud è stata eletta come membro non permanente del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite (UNSC) per un mandato di due anni. Seoul è stata scelta con una votazione all'Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York raccogliendo 180 voti su 192 Paesi membri. L'ultima presenza di Seoul nel Consiglio di sicurezza risaliva al biennio 2013-2014. Tra i dieci membri non permanenti l’altro Paese attualmente presente in rappresentanza dell’Asia è il Giappone.

CINA-RUSSIA-UCRAINA

Il rappresentante permanente della Cina presso le Nazioni Unite Zhang Jun ha espresso grave preoccupazione per la distruzione della diga della centrale idroelettrica di Kakhovka, nel sud dell'Ucraina. “La protezione dei civili e delle strutture civili critiche nei conflitti armati è un principio importante sancito dal diritto internazionale umanitario – ha dichiarato -. Siamo profondamente preoccupati per le conseguenze umanitarie, economiche ed ecologiche che ne derivano ".

INDIA

La scuola elementare del primo ministro indiano Narendra Modi nella sua città natale, Vadnagar nel Gujarat, diventerà una scuola modello chiamata "Prerna" che ogni settimana ospiterà due studenti di ogni distretto indiano nell'ambito di un viaggio di studio. Gli studenti visiteranno la scuola in gruppi di 30, con il ministero della Cultura dell'Unione sosterrà le spese di trasporto e di alloggio. La scuola di fine Ottocento, che è stata in funzione fino al 2018, è stata restaurata dall'Archaeological Survey of India (ASI) nell'ambito di un mega piano di riqualificazione di Vadnagar.

MYANMAR

La cantante Lily Naing Kyaw, 58 anni, è morta in un ospedale di Yangon una settimana dopo essere stata colpita da un proiettile alla testa, presumibilmente da uomini armati contrari all'esercito di cui era sostenitrice. L’artista era vicina ai vertici della giunta che ha preso il potere nel 2021 ed era anche accusata di essere un’informatrice. Due uomini sono stati arrestati e accusati della sua uccisione.

IRAN

L'Iran ha dichiarato di aver creato un missile ipersonico in grado di viaggiare a una velocità 15 volte superiore a quella del suono, aggiungendo così una nuova arma al suo arsenale mentre rimane alta la tensione con gli Stati Uniti e Israele sul programma nucleare di Teheran. Secondo quanto dichiarato dal gen. Amir Ali Hajizadeh, capo del programma aerospaziale paramilitare della Guardia Rivoluzionaria, il missile – chiamato Fattah, “conquistatore” in farsi - potrebbe raggiungere una gittata di 1.400 chilometri.

RUSSIA-AFGHANISTAN

Il ministro degli esteri russo Lavrov ha dichiarato, durante un convegno all’università russo-tagica di Dušanbe, che la Russia continuerà a mantenere un canale di dialogo con i talebani dell’Afghanistan, ma non potrà riconoscere il governo di Kabul finchè non soddisferà le richieste di inclusività nei confronti di tutte le componenti etniche del Paese.

UZBEKISTAN

Ha preso il via la campagna elettorale per la scelta del presidente dell’Uzbekistan, prima del voto del 9 luglio prossimo. Accanto al presidente uscente Šavkat Mirziyoyev, più che certo della rielezione, sono in lizza le candidature di Ulugbek Inojatov per il partito popolar-democratico, Robakhon Makhmudov per i socialdemocratici di “Adolat” e Abdušukur Khamzaev per il partito degli ecologisti.