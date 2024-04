di Nirmala Carvalho

Nelle linee guida della Conferenza episcopale per le migliaia di realtà educative promosse dalla Chiesa suggeriti alcuni gesti per promuovere il rispetto di tutte le fedi, tra cui la recita del preambolo della legge fondamentale ogni mattina. L'arcivescovo Gonsalves ad AsiaNews: "Aiutiamo a riscoprire giustizia, fraternità e uguaglianza come i valori fondamentali del Paese"

New Delhi (AsiaNews) - La Conferenza episcopale cattolica dell'India (CBCI) ha emanato delle nuove linee guida a tutte le istituzioni educative sotto la sua giurisdizione, invitando a promuovere il rispetto di tutte le fedi, senza imporre le tradizioni cristiane agli studenti di altre religioni. Suggerisce di far recitare ogni mattina agli studenti il Preambolo della Costituzione indiana, esponendolo anche all'ingresso di ogni istituto. E chiede inoltre di dotarsi di una "sala di preghiera interreligiosa" separata (Sarvadharma Prarthanalay) nei locali della scuola.

La Chiesa cattolica in India è responsabile di circa 14mila scuole, 650 college, sette università, cinque facoltà di medicina e 450 istituti tecnici e professionali. “Il documento di 13 pagine di linee guida e istruzioni è stato diffuso la scorsa settimana - spiega ad AsiaNews l'arcivescovo Elias Gonsalves, presidente dell'ufficio cultura e istruzione della CBCI -. Sono state preparate dalla Commissione per la cultura e l'educazione, come è stato fatto anche negli anni precedenti. Questa volta, però, sono state considerate alla luce delle ormai prossime elezioni politiche in India”.

Nel febbraio scorso a Bangalore, nel corso della 36a plenaria della Cbci, i vescovi avevano discusso dello scenario attuale del Paese, contrassegnato da un crescente sviluppo ma anche dall'aumento della povertà. “Si è discusso anche della crescente disarmonia nel contesto del tessuto religioso del Paese - ricorda mons. Gonsalves - per cui nelle nostre istituzioni, che si rivolgono principalmente a persone di tutte le fedi, è stato proposto che gli studenti che studiano nelle nostre istituzioni educative recitino il preambolo della Costituzione durante l'assemblea all'inizio delle lezioni. Questo testo - enunciando le caratteristiche e gli obiettivi dell'India come Repubblica sovrana, socialista, laica e democratica - riassumono perfettamente l'essenza dei valori fondamentali del Paese. Sono valori insiti in tutti i testi religiosi: dignità umana, giustizia, fraternità, uguaglianza, promozione sociale e benessere per le persone di ogni credo, casta, cultura... Inoltre, l'affermazione della laicità nel Preambolo sottolinea l'importanza della tolleranza religiosa e della parità di trattamento per tutte le religioni, sostenendo il principio di una società pluralistica”.

“Ci auguriamo che la recita del Preambolo della Costituzione durante l'assemblea quotidiana – continua il presule - approfondisca la nostra comprensione dei principi fondamentali che danno forma alla democrazia indiana e all'ethos democratico della nazione”.

Nel testo viene sottolineata anche la necessità del rafforzamento della sicurezza negli istituti scolastici, “per controllare l'accesso agli edifici e ai terreni scolastici, come porte chiuse a chiave, sistemi di sicurezza all'ingresso, procedure di check-in dei visitatori e telecamere di sorveglianza”, si legge nelle linee guida. Tra le altre linee guida della CBCI si legge che gli istituti scolastici devono sforzarsi di assumere insegnanti provenienti da contesti differenti per "riflettere" la diversità della popolazione studentesca indiana, promuovere la sensibilità religiosa e culturale e il rispetto per la diversità tra i membri del personale.

Un altro gesto suggerito è quello di mostrare alle pareti immagini di importanti combattenti per la libertà, scienziati, poeti, leader nazionali, indipendentemente dalla loro comunità di provenienza. Un metodo che sr. Swarna, direttrice della St. Sebastian Goan High School di Mumbai, racconta di aver già adottato da tempo: “Nel mio ufficio ci sono foto di leader nazionali, tra cui il Mahatma Gandhi, Nehru, Radhakrishnan, Abdulkalam. Di ciascuno di questi educatori sotto l'immagine compare una frase tratta dal suo pensiero. In questo modo ogni volta che uno studente entra nel mio ufficio può imparare almeno questa citazione”.