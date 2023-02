Aperta una campagna di raccolta fondi che andrà a sostenere le iniziative di solidarietà che stanno mettendo in campo il Vicariato Apostolico dell'Anatolia e i frati minori della Custodia di Terra Santa. Le modalità per contribuire

Milano (AsiaNews) - Con il bilancio dei morti e della distruzione che emerge in una dimensione sempre più grave ogni giorno che passa, anche la Fondazione Pime ha deciso di attivarsi con una propria raccolta fondi in favore delle popolazioni colpite dal terremoto che ha devastato vaste aree della Turchia e della Siria.

«Di fronte a questa catastrofe - spiega la Fondazione Pime lanciando la campagna - pur non avendo missioni e missionari Pime in loco, non possiamo esimerci dallo stare a fianco delle decine di migliaia di sorelle e fratelli bisognosi con le azioni oltre che con la preghiera». Di qui la scelta di aprire una raccolta fondi tra i propri benefattori che nel grande dramma del terremoto andrà a sostenere due realtà specifiche.

In Turchia la Fondazione Pime invierà le donazioni alla Caritas del Vicariato Apostolico dell’Anatolia, la piccola comunità cattolica che vive nel territorio più colpito dal sisma e che in queste ore - come è nel suo stile - nonostante i gravi danni subiti si sta mobilitando per accogliere nelle strutture ancora agibili chiunque abbia bisogno. Per il Pime è anche un modo per fare memoria della testimonianza che il vicario apostolico, mons. Paolo Bizzeti, portò al Centro di animazione e cultura missionaria di Milano in una bella serata tenuta durante la Quaresima 2019 sulla vita delle comunità cristiane in Turchia, tra radici antiche e sfide del presente.

Nel nord della Siria, invece - dove i danni del terremoto vanno ad aggiungersi alle ferite della guerra che dura ormai da dodici anni e proprio nelle aree più colpite non è mai finita, nonostante il silenzio calato da tempo su questo conflitto - gli aiuti raccolti dalla Fondazione Pime verranno girati ai frati minori della Custodia di Terra Santa che svolgono il loro ministero in queste terre difficili. Anche in questo caso ad Aleppo si sono subito attivati per prestare assistenza a chi ha più bisogno.

Chi vuole contribuire alla raccolta fondi può farlo direttamente on line a questo link oppure con queste altre modalità di donazione indicando la causale “Emergenza terremoto Turchia e Siria - S147”.

Accanto all’invito alla solidarietà resta poi l’impegno a stare accanto alle vittime del terremoto attraverso le notizie che diffondiamo su AsiaNews e Mondo e Missione - le testate di informazione della Fondazione Pime - che continueranno a raccontare il dramma, i piccoli segni di speranza e le sfide per una ricostruzione che tenga conto anche delle altre devastazioni che da troppo tempo impoveriscono e insanguinano queste terre.