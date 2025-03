di Sumon Corraya

Dhaka (AsiaNews) – La Chiesa cattolica del Bangladesh sta vivendo in questi giorni la sua Giornata nazionale della gioventù (NYD). L’appuntamento è iniziato il 26 febbraio presso il Don Bosco School & College di Utrail, a Birishiri, nella diocesi di Mymensingh. L'evento, della durata di sei giorni, ha come tema “I giovani sono pellegrini nella speranza” e riunisce circa 500 studenti di college e università, animatori giovanili e leader della Chiesa provenienti da tutto il Bangladesh.

Il programma, organizzato dalla Commissione per i giovani della Conferenza episcopale locale, prevede varie attività, tra cui la Santa Messa, l'adorazione della croce, incontri, sessioni di catechesi e motivazionali, confessioni, un festival culturale, stand e presentazioni delle diverse diocesi.

Il 27 febbraio, l'arcivescovo Kevin Stuart Randall, nunzio apostolico in Bangladesh, ha presieduto la Santa Messa. Nell’omelia ha esortato i giovani cattolici a seguire gli insegnamenti sociali cattolici e a rimanere saldi nella propria fede. “Potete avere opinioni e convinzioni diverse, ma confidate sempre negli insegnamenti della Chiesa. La preghiera è il mezzo attraverso il quale ci mettiamo in contatto con Dio. Così come usate il cellulare più volte al giorno, dovreste anche pregare più volte al giorno”, ha sottolineato. L'arcivescovo ha inoltre ricordato ai giovani che la santità non è riservata solo a sacerdoti, suore e religiosi, ma è una chiamata per tutti. “Rendiamocene conto nella nostra vita. Con il battesimo abbiamo preso un impegno con Dio. In questo Anno giubilare, prego che la speranza e l'ispirazione riempiano i vostri cuori”.

Ankur Johan Costa, uno dei giovani presenti, ha espresso la sua gioia nel partecipare alla Giornata nazionale della gioventù. “Oggi sono molto felice. Ho imparato molte cose da questo evento. Come giovane cattolico, mi rendo conto che posso contribuire in modo significativo alla Chiesa. I nostri leader ci hanno ispirato e io parteciperò attivamente alle attività della Chiesa”.

Un'altra partecipante, Romana Gomes, ha condiviso la sua esperienza: “Questo è l'Anno giubilare e abbiamo momenti di approfondimento sul suo significato. I relatori ci hanno mostrato amore e fiducia, dandoci speranza e ispirazione. La Chiesa cattolica ha bisogno di noi per essere più viva. Sono già coinvolta nelle attività della Chiesa e in futuro mi impegnerò ancora di più nel sostenerla. Noi giovani - ha aggiunto - ci siamo riuniti da tutto il Paese per la Giornata nazionale della gioventù. Stiamo pregando, mangiando e ballando insieme, imparando gli uni dagli altri. Torneremo a casa con rinnovata speranza e ispirazione”.

La diocesi di Mymensingh ha una significativa popolazione cattolica tribale Garo. I partecipanti hanno potuto gustare cibo locale e spettacoli di danza tradizionale. Durante la manifestazione, i giovani hanno tenuto cartelli con messaggi come “La domenica è il giorno del Signore, partecipate alla Santa Messa”, “Il Signore è il mio pastore” e “La luce del giorno del Signore risplenda nei cuori dei giovani”.

Intervenendo all’evento l'arcivescovo di Dhaka Bejoy N. D'Cruze, presidente della Conferenza episcopale cattolica del Bangladesh, ha incoraggiato i giovani: “Qui state ricevendo una formazione preziosa - ha detto -. Spero che la abbraccerete, rafforzando la vostra fede e i vostri valori cristiani. Mi aspetto che vi impegniate più attivamente nella Chiesa, rendendola più viva e più bella”.

La Commissione episcopale per la gioventù del Bangladesh mira a promuovere i valori cristiani, lo sviluppo personale e la consapevolezza sociale tra gli studenti delle scuole superiori, incoraggiandoli ad assumersi le proprie responsabilità per la società, la Chiesa e la nazione.

