di Nirmala Carvalho

L'impegno dell'arcidiocesi di Mumbai per la proria missione, in una zona del Maharashtra dove più dell'11% della popolazione appartiene ai gruppi aborigeni, tradizionalmente ai margini della società. P. Malu: "Incontriamo le persone nella loro situazione, spesso camminando su strade sterrate, in salita per lasciarci coinvolgere nelle loro vite”. Crad. Gracias: "Proclamiamo il messaggio del Vangelo con la vita".

Mumbai (AsiaNews) – L’arcidiocesi di Mumbai celebrerà domani la Giornata missionaria mondiale con lo sguardo rivolto alla sua missione di Raigad, un’area tribale che geograficamente, economicamente e socialmente è la periferia di questa Chiesa locale. Una realtà che incarna in maniera concreta il tema “Cuori ardenti, piedi in cammino” proposto da papa Francesco nel suo messaggio per l’appuntamento di quest’anno.

Il distretto di Raigad si trova a sud di Mumbai, nello stato del Maharashtra, e ha una popolazione di 2,6 milioni di abitanti. Circa l’11,58% della popolazione di Raighad appartiene a gruppi catalogati come tribali, la maggioranza dei quali sono Katkari. L’attenzione del card. Oswald Gracias per le aree di missione dell’arcidiocesi di Bombay è testimoniata dalle sue numerose visite pastorali nell’area pastorale di Raigad: “Ho incontrato tribali e migranti, abitanti dei villaggi impegnati con i giovani, gli anziani e le famiglie, e mi sono unito al clero, religiosi e laici nella loro opera per l’istruzione, l’assistenza sanitaria, lo sviluppo e la crescita di queste popolazioni”, racconta il porporato ad AsiaNews.

Nell’area missionaria operano una trentina tra sacerdoti, religiosi e suore; ma accanto a loro è fondamentale anche l’opera dei laici. Tutti gli animatori – insegnanti, operatori sanitari e assistenti sociali – sono stati formati e pagati dall'arcidiocesi di Mumbai per svolgere questo servizio nella missione di Raighad. Fanno anche da tutor agli studenti che frequentano le scuole governative locali. “La nostra missione è incontrare le persone nella loro situazione, spesso camminando su strade sterrate, in salita per lasciarsi coinvolgere nelle loro vite”, racconta ad AsiaNews p. Godfrey Malu, vice parroco della chiesa di San Francesco Saverio a Mahad, dove vivono 23 famiglie cattoliche. “Andiamo in ogni frazione del villaggio per informarci sulla loro vita, sul loro modo di vivere”.

L'arcidiocesi di Mumbai ha nominato anche una Wadi Prerika (insegnante e assistente sociale di base) che in gruppi informali incontra e ascolta le ragazze tra i 15 e 24 anni, tribali e non tribali. Obiettivo è un accompagnamento a 360 gradi: dalle questioni legate all’igiene mestruale e alla salvaguardia della salute, alla crescita nell’autostima e nella capacità di comunicazione. Si cerca di scoraggiare il fenomeno, ancora diffuso, dei matrimoni precoci, incoraggiando le famiglie a far accedere le ragazze a un'istruzione superiore e a opportunità di lavoro per l'indipendenza finanziaria. “Chiamiamo all'intero villaggio di incontrarsi in modo che tutti sappiano cosa è necessario fare per l'educazione dei figli. Noi li rendiamo semplicemente consapevoli della loro vita che devono lavorare non per dipendere da altre persone ma per educare i propri figli”, spiega p. Godfrey Malu.

Il card. Gracias sta valutando un piano decennale della missione e ha incaricato un gruppo di studiare la questione. “Nella missione di Raigad – commenta - le persone sono povere, economicamente arretrate e non tutte sono cristiane, il personale della Chiesa cattolica è presente in modo vitale e lavora in questo ambito con programmi di sensibilizzazione e dialogo interreligioso. La Chiesa è coinvolta nella nuova evangelizzazione attraverso la proclamazione del messaggio del Vangelo con la propria vita insieme alle altre confessioni cristiane e tra persone di altre fedi. Come scrive papa Francesco nel suo messaggio: è stesso la Parola viva, che sola può far ardere dentro di noi i nostri cuori, illuminandoli e trasformandoli”.