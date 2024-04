di Joseph Masilamany

Kuala Lumpur (AsiaNews) - In queste ore Kuala Lumpur piange la morte di sr. Enda Ryan, Francescana Missionaria di Maria (FMM) scomparsa domenica all'età di 95 anni. Originaria dell'Irlanda dal 1966 era diventata cittadina della Malaysia, Paese in cui ha prestato per decenni un servizio instancabile a favore dell’istruzione femminile, sta lasciando un grande vuoto tra le persone, di ogni etnia e religione, che l’hanno conosciuta. Sr. Enda lascia le scuole primarie e secondarie dell’Assunta da lei fondate, come la clinica Ave Maria Welfare, poi diventata ospedale. Ma soprattutto rimane l’esempio della sua fede, nonché l’impegno e la cura a favore dell’unità tra studenti, indipendentemente dal loro credo, o provenienza etnica.



Sono numerose le testimonianze diffuse in queste ore da chi ha conosciuto il suo appassionato ministero: la prova di quanto seminato in 31 anni di missione dall’educatrice, religiosa e direttrice, nata Eileen Philomena Ryan, il 30 dicembre 1928 a Galbally, nella contea di Limerick in Irlanda. Si unì alle Missionarie Francescane di Maria (istituto fondato da Helene de Chappotin) nel 1947 e arrivò nell'allora Malaya nel 1954, in seguito alla richiesta di sir Michael Hogan - l'allora Presidente della Corte di Giustizia della Malesia - di istituire scuole per ragazze la cui istruzione era stata interrotta durante l'insurrezione comunista nel Paese. Sr. Enda Ryan aveva appena conseguito il Bachelor of Arts e il Diploma Superiore in Educazione.



“L’amore materno che traspariva attraverso di lei toccava sempre tutti. La sua grinta, il suo entusiasmo e il suo zelo per la vita ci hanno ispirato a vivere la nostra esistenza al massimo”, scrive sul portale degli alumni della scuola dell’Assunta Vimalathevi Perumal, ex studente. “Tutti noi, suoi studenti, dobbiamo a questa unica, grande icona un’incommensurabile gratitudine per averci formato a essere cittadini buoni e responsabili di questa nazione”, ha aggiunto. Un’altra studente, Regina Morris, ha raccontato ad AsiaNews che sr. Enda era soprannominata “la suora che canta”, perché non ha mai nascosto il suo amore per il canto. “Make me an instrument. The singing sister” titola infatti la sua biografia del 2013 curata da Nesamalar Chitravelu. La missionaria ha composto l’inno della scuola; il cui testo incarna i suoi valori. Nonostante le origini irlandesi, cantava le canzoni popolari malesi, come “Rasa Sayang”, con lo stesso gusto di “When Irish Eyes Are Smiling”. “Era instancabile nella sua missione di diffondere la verità e la carità, che è il motto della scuola impresso nei nostri cuori (Ad Veritatem Per Caritatem, ndr) - ha aggiunto Morris -. Era un'insegnante, una direttrice e una madre per tutti noi”.



Anche la dott.sa Jemilah Mahmood, ex presidente di Mercy Malaysia, ong internazionale che fornisce assistenza medica durante le calamità, ha parlato di Suor Enda al media locale Free Malaysia Today. “Nessuno si è mai sentito fuori posto e tutti gli studenti sono andati d'accordo, nonostante le diverse origini etniche e religiose”, ha detto. Raccontando quanto l’incontra con la missionaria irlandese abbia contribuito a formare al persona che è ora. “Mi ha definitivamente plasmata per diventare chi sono oggi, rafforzando la mia sicurezza e la mia autostima nel parlare in pubblico e sviluppando in me l'interesse per il lavoro di beneficenza”, ha aggiunto. Un aspetto, l’acquisizione di maggiore sicurezza, sottolineato anche da Jemilah, un’altra ex studente. “Ogni studente ha potuto praticare le proprie convinzioni in un ambiente sicuro. È così che dovrebbe essere una scuola, dove l'etica, la gentilezza e il rispetto sono di primaria importanza”.



Una delle qualità che più le è stata riconosciuta è la cura e l’attenzione nei confronti delle studenti, senza aver mai mai sentire qualcuna “non cristiana”. “Ci ricordava spesso che eravamo tutte uguali, nel perseguire l'istruzione e nel diventare indipendenti", ha raccontato Asimah Amaluddin, che ora è insegnante di lingua inglese presso la sua ex scuola secondaria dell’Assunta. Ricorda sr. Enda come una persona gentile e amorevole con tutte le persone, che non faceva distinzioni. L'ex preside di Assunta, Teresa Chan, ha detto che la missionaria l'ha ispirata a diventare una versione ancora migliore di se stessa, spingendola “a essere più compassionevole, empatica; una leader di servizio”.



Già durante la sua lunga vita sr. Enda Ryan aveva ricevuto moli riconoscimenti per il suo impegno nel campo dell’educazione. Tra questi l'Excellent Service Award del Ministero dell'Istruzione (1985), il Distinguished Service Award (1986), il Meritorious Service Award del Sultano di Selangor (1987) e il Teacher of The Year Award Selangor (1990). Le è stato conferito anche un dottorato onorario in scienze umane dalla Taylor's University nel 2022.