Le notizie di oggi: tre palestinesi uccisi a Nablus in operazione delle forze di sicurezza israeliane. Delhi, con Pechino, vuole tabelle di marcia - e non scadenze fisse - per la riduzione delle emissioni di carbonio. Tribunale birmano respinge l’appello di un leader cristiano condannato per terrorismo. Ridotti al 20% i seggi elettivi nei consigli distrettuali ad Hong Kong, rigidi controlli sui candidati. Per la finanza islamica previsioni di crescita del 10%.

GIAPPONE

La Nato intende aprire un ufficio di collegamento a Tokyo, il primo in Asia. Secondo Nikkei Asia la sede dell’Alleanza atlantica consentirà di condurre consultazioni periodiche con il Giappone e partner chiave nella regione fra cui Corea del Sud, Australia e Nuova Zelanda, in aperta contrapposizione alla Cina (e Russia). I piani sono confermati da funzionari Nato e del Sol Levante.

ISRAELE - PALESTINA

Questa mattina all’alba le Forze di difesa israeliane (Idf), assieme con i servizi di sicurezza interna Shin Bet, hanno effettuato incursioni in diverse città della Cisgiordania. A Nablus i militari hanno ucciso almeno tre palestinesi, due dei quali erano accusati di coinvolgimento nell’attentato avvenuto il mese scorso a Hamra, nella valle del Giordano, in cui erano morte una madre e le sue due figlie.

INDIA - CINA

L’India, sostenuta dalla Cina, sta cercando di costruire un consenso nel G20 per consentire ai Paesi di scegliere una tabella di marcia per ridurre le emissioni di carbonio, senza imporre una scadenza per la fine dell’uso dei combustibili fossili. Delhi, presidente del gruppo, vuole introdurre “percorsi energetici multipli” che consentono la scelta di risorse lavorando a piani di emissione zero.

MYANMAR

Un tribunale birmano ha respinto l’appello di uno dei più autorevoli leader religiosi protestanti del Myanmar, a un mese dalla condanna in primo grado a sei anni di carcere in base alla legge anti-terrorismo. I giudici di Myitkyina, nello stato di Kachin, hanno rigettato la richiesta di Hkalam Samson, alla sbarra per terrorismo, associazione illegale e incitamento all’opposizione ai militari.

HONG KONG

I seggi democraticamente scelti dai cittadini nelle elezioni locali in programma a novembre ad Hong Kong saranno ridotti al 20% per un massimo di 88, mentre altri 179 saranno nominati dal leader locale. Lo ha annunciato il Chief Executive John Lee nei giorni scorsi, con un taglio drastico rispetto ai 452 della precedente tornata elettorale. Annunciati rigidi controlli sui candidati.

A. SAUDITA - M. ORIENTE

Per la finanza islamica vi sono previsioni di crescita di circa il 10% nel biennio 2023/24, nonostante la situazione generale di crisi, dopo aver registrato un’espansione simile nel 2022 guidata principalmente dai Paesi del Golfo. Secondo il rapporto S&P Global Ratings restano però “debolezze strutturali” che limitano “l’appeal geografico e di mercato del settore”.

RUSSIA

L’Istituto di statistica Rosstat ha comunicato i dati secondo cui nel 2022 il numero dei cittadini russi sotto la soglia di povertà è sceso sotto il 10% della popolazione, il minimo storico degli ultimi 30 anni, con 14,3 milioni di persone, 1 milione in meno del 2021. Dietro il calo vi sarebbero però anche delle modifiche nelle modalità di rilevamento dei parametri di povertà nel Paese.

KAZAKHSTAN

Il ministero del Lavoro del Kazakistan ha comunicato che dall’inizio del 2023 già 6144 kazachi etnici hanno ottenuto lo status di kandas, cittadino “di ritorno” da altri Paesi nella patria storica. Di questi più della metà provengono dall’Uzbekistan, un 20% dalla Cina (Xinjiang) e altri dalla Russia, Mongolia e altre nazioni, la maggior parte si sono stabiliti ad Almaty e a Mangustau.