Le altre notizie del giorno: in India si stanno prosciugando i pozzi, gli Stati Uniti sostengono le Filippine nella controversia sul Mar cinese meridionale contro la Cina, l'Indonesia ha utilizzato contro la Papua armi importate dalla Serbia, nuove divisioni nella Chiesa ortodossa in Ucraina.

TURCHIA – SIRIA – RUSSIA

La Russia ha esortato la Turchia a non lanciare un'altra offensiva nel nord della Siria. "Ci auguriamo che Ankara si astenga da azioni che potrebbero portare a un pericoloso deterioramento della già difficile situazione in Siria", ha affermato ieri la portavoce del ministero degli Affari esteri russo Maria Zakharova. Erdogan aveva annunciato l’ennesima operazione contro le Unità di protezione del popolo (YPG) composte da curdi siriani che la Turchia considera “terroristi”.

INDIA

È diventato virale il video di una donna indiana che scende in un pozzo senza corda o imbracatura per recuperare dell’acqua. In diverse aree dell’India pozzi e stagni si sono prosciugati e la popolazione è costretta a queste misure estreme. Il governo aveva promesso l’acqua corrente in tutti i villaggi entro il 2024 ma milioni di persone non hanno ancora accesso all’acqua potabile.

COREA DEL NORD

Nelle prossime settimane la Conferenza sul disarmo sarà presieduta dalla Corea del Nord, che possiede armi nucleari: una decisione che ha generato perplessità e indignazione. La presidenza di turno segue l’ordine alfabetico in inglese dei Paesi che fanno parte dell’organizzazione: nei giorni scorsi alcune ong hanno esportato i membri a lasciare l’assemblea in segno di protesta.

FILIPPINE – USA

Gli Stati Uniti hanno ribadito il sostegno alle Filippine nella controversia con la Cina sul Mar cinese meridionale: Pechino ogni anno nella stagione estiva impone un divieto di pesca unilaterale su aree che ritiene sotto la propria giurisdizione, ma Washington ha ricordato la sentenza dell’Aia del 2016 che respinge le rivendicazioni cinesi.

INDONESIA

Quasi 2.500 proiettili per mortaio provenienti dalla Serbia, acquistati l'anno scorso dall'agenzia di spionaggio indonesiana (Bin), sono stati convertiti per essere lanciati dall’alto, e alcuni sono stati utilizzati in attacchi contro otto villaggi della Papua. Secondo l’agenzia di monitoraggio Conflict Armament Research, negli ultimi anni si sono intensificati gli scontri nella regione separatista. Sulla questione potrebbe essere convocata un’udienza parlamentare.

RUSSIA – UCRAINA

Dopo la decisione del Sinodo della Chiesa ortodossa ucraina di distaccarsi da Mosca, cominciano nuove divisioni: nella diocesi di Rovenkov, della regione di Lugansk, l’assemblea del clero con l’arcivescovo Arkadij (Taranov) ha preso la decisione di non nominare più durante le liturgie il metropolita di Kiev Onufryj (Berezovskij).

TURKMENISTAN

Il presidente del Turkmenistan Serdar Berdymukhamedov ha approvato la proposta dei muftì regionali, sostenuti dalle amministrazioni civili, di raccogliere “offerte volontarie della popolazione” per la costruzione di nuove moschee e locali per la scuola islamica. Negli ultimi anni sono state edificate 4 nuove moschee, e i contributi “volontari” sono di fatto obbligatori.