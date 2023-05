Le altre notizie di oggi: calma tesa dopo i violenti scontri nel Manipur che hanno lasciato 58 vittime. Temperature record in Vietnam. Accordi di sicurezza tra Cina, Pakistan e Afghanistan per favorire il commercio, mentre il Turkmenistan invia a Islamabad il gas liquido. Recuperati in Myanmar 20 indonesiani vittime della tratta di esseri umani.

SIRIA

Dopo più di un decennio, la Siria è rientrata nella Lega araba. Era stata espulsa nel 2011 a seguito della sanguinosa repressione delle proteste che hanno dato avvio alla guerra civile. Il segretario generale dell’organizzazione, Ahmed Aboul Gheit, ha detto che si tratta dell'inizio di un processo per risolvere la crisi siriana, che sarà "graduale". Durante il conflitto sono stati uccisi almeno 300mila civili e 100mila sono scomparsi o incarcerati.

INDIA

Ferma le violenze, resta tesa la situazione nello Stato indiano di Manipur epicentro nei giorni scorsi di gravi scontri etnici. Il bilancio delle vittime è salito a 58, mentre gli sfollati interni sono decine di migliaia. Nel frattempo la Corte suprema ha annunciato che a partire da oggi accoglierà alcuni ricorsi. Le violenze sono scoppiate tra le tribù indigene (in prevalenza cristiane) e la comunità maggioritaria Meitei, che aveva chiesto di essere inserita nelle Scheduled Tribes.

CINA – AFGHANISTAN – PAKISTAN

In un incontro dei ministri degli Esteri a Islamabad, i tre Paesi si sono impegnati a rafforzare la cooperazione in materia di sicurezza e antiterrorismo. La Cina, che finora ha investito miliardi di dollari nel China-Pakistan Economic Corridor, potrebbe investire anche nelle riserve di minerali dell’Afghanistan di rame e litio.

INDONESIA

Le autorità indonesiane hanno salvato 20 persone vittime della tratta di esseri umani dal distretto di Myawaddy, in Myanmar, dove si sono intensificati i combattimenti tra l’esercito golpista e i gruppi di resistenza. Grazie al lavoro delle ambasciate, i cittadini indonesiani, che erano costretti a lavorare nel settore delle truffe online, sono stati trasferiti in Thailandia.

VIETNAM

In Vietnam è stata registrata la temperatura record i 44,1 gradi. Gli agricoltori hanno spiegato che l’aumento delle temperature li costringe a iniziare il lavoro nei campi molto presto al mattino perché poi il clima diventa insopportabile. La città di Danang, nelle regioni centrali, ha chiesto ai ministeri dell'industria e dell'elettricità del Vietnam di "cooperare per affrontare efficacemente il caldo, la possibile siccità, la mancanza di acqua".

KAZAKISTAN

Il tribunale di Astana ha condannato a sette anni di detenzione Gulmira Satybalda, ex-moglie di Kayrat Satybalda, nipote dell’ex-presidente del Kazakistan Nazarbaev, per abuso di potere e sequestro di persona, togliendole tutte le onorificenze statali ricevute dal suocero, con l’obbligo di compensazione per i danni materiali e psicologici inflitti alle vittime.

TURKMENISTAN – PAKISTAN

Il Turkmenistan ha cominciato a rifornire il Pakistan di gas liquido, attraversando il territorio dell’Afghanistan, senza specificare i costi dell’operazione, come riferiscono i giornali afghani come The Kabul Times, per cui il gas passa attraverso le montagne del Kandahar, con grandi vantaggi anche per Kabul, come afferma il capo della Camera di commercio Mokhmand.