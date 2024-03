THAILANDIA

Bangkok vuole permettere alle coppie straniere di ricorrere alla maternità surrogata modificando le leggi nazionali che regolano il processo, ha detto ieri un funzionario locale. Dopo una serie di scandali, la Thailandia nel 2015 aveva vietato questo tipo di attività. Le modifiche legislative proposte saranno sottoposte al Consiglio dei ministri come parte di una più ampia riforma delle norme che regolano anche la fecondazione in vitro e sull'inseminazione artificiale e se approvate passeranno al vaglio del Parlamento.

LAOS

È stata riaperta, con l’aiuto delle autorità, una chiesa che a inizio mese era stata attaccata da alcuni residenti locali. Il 4 febbraio, nel villaggio di Kaleum Vangke, diverse persone avevano preso di mira i cristiani del posto, distruggendo le case e le Bibbie dei fedeli. Attacchi di questo tipo sono frequenti in Laos, nonostante la legge nazionale tuteli la libertà di culto.

SUD-EST ASIATICO

La settimana di concerti di Taylor Swift a Singapore ha generato un piccolo caso diplomatico: il ministro della Cultura, Edwin Tong, ha detto che per assicurare alla città-stato tutte e sei le serate è stata pagata una certa cifra, senza specificare l’importo esatto. Il premier thailandese ha criticato la mossa e un parlamentare filippino ha detto che “questo non è ciò che fanno i buoni vicini”. Per i fan del sud-est asiatico, infatti, Singapore è una delle città più costose della regione.

INDIA

La Gran Bretagna ha registrato un aumento di quasi il 60% di migranti indiani che tentano di raggiungere il Paese su piccole barche: nel 2023 sono arrivati 1.192 indiani, rispetto ai 748 del 2022. Si tratta soprattutto di uomini tra i 18 e i 39 anni. Le richieste di asilo di 57 indiani arrivati ​​tra gennaio e marzo di quest'anno sono state tutte respinte.

IRAN

Il cantante iraniano Shervin Hajipour, autore della canzone “Baraye”, inno delle proteste generate dall'uccisione della ragazza curda Mahsa Amini e che ha ricevuto anche un Grammy, è stato condannato a tre anni di carcere. Ad annunciarlo è stato ieri il cantante sul suo profilo Instagram, mentre i media statali dell’Iran non hanno riportato la notizia. Hajipour aveva già scontato del tempo in carcere ma era libero su cauzione in attesa della decisione del tribunale.

RUSSIA - COREA DEL NORD

Secondo il Centro internazionale di ricerche strategiche di Washington, la Corea del Nord ha fornito a partire da agosto 2023 alla Russia oltre 2,5 milioni di munizioni belliche, monitorando oltre 25 navi da trasporto dal porto di Rajin-Guyok verso quelli dell’Estremo oriente russo e un numero senza precedenti di carichi ferroviari tra i due Paesi.

AZERBAIGIAN

Il presidente dell’agenzia per le risorse idriche dell’Azerbaigian, Zaur Mikailov, ha dichiarato in una seduta del parlamento di Baku sulle politiche energetiche e naturali che per far fronte alle carenze di acqua nel Paese si procederà alla “desalinizzazione delle acque marine”, e sono già stati presi accordi con 10 compagnie straniere per un lavoro accurato di sterilizzazione.