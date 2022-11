di Nirmala Carvalho

Ad Ajmer in Rajasthan fino all'8 novembre il raduno famoso in tutto il mondo che è espressione della cultura locale. Tra le iniziative anche una marcia che ha visto insieme rappresentanti delle diverse fedi. P. Shekhawat: “Un segno importante di armonia”.

Ajmer (AsiaNews) - In questi giorni la città di Ajmer, nello Stato indiano del Rajasthan, è meta di centinaia di migliaia di persone per il Pushkar Mela, la fiera conosciuta in tutto il mondo come uno dei momenti più alti di espressione della cultura locale. Nata come fiera del bestiame, dura otto giorni e accompagna il pellegrinaggio al lago Pushkar che culminerà nella festa del Karnik Purnima (quest’anno l’8 novembre).

Oltre al fervore religioso, la fiera prevede spettacoli culturali, passeggiate spirituali, un festival di arte della sabbia, un festival di aquiloni... Gli artisti partecipano a una processione religiosa e mettono in mostra la cultura e i colori del Rajasthan.

Dentro questo contesto è stato significativamente proposto anche un incontro di preghiera interreligioso a cui hanno partecipato persone di tutte le fedi. Padre Cosmos Shekawat, vicario generale della diocesi di Ajmer e direttore dell’ufficio per il dialogo interreligioso della diocesi di Ajmer, ha rappresentato la Chiesa cattolica.

“Il Sarvadharm maitri sangh Ajmer (Gruppo fraterno interreligioso di Ajmer) - spiega p. Shekhawat ad AsiaNews - si è riunito per una marcia spirituale in occasione del kartik ekadashi, un giorno di buon auspicio nel calendario indù. Il dipartimento dei luoghi sacri e l'autorità civile di Ajmer hanno organizzato questo Yatra che ha dato inizio al Pushkar Mela. Il gruppo interreligioso di Ajmer è stato invitato appositamente per la preghiera interreligiosa e la marcia spirituale. Insieme a me erano presenti accanto alle personalità indù anche esponenti sikh, buddhisti, giainisti. Il nostro gruppo Sarvadharm maitri sangh Ajmer partecipa sempre alle funzioni religiose: è un simbolo dell'armonia comunitaria nello Stato del Rajasthan”.