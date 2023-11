Le notizie di oggi: aumentano i casi in cui i soldati israeliani documentano e mettono sui social gli abusi commessi sui prigionieri palestinesi. Taiwan accelera la “caccia” alle spie di Pechino in vista delle elezioni. In Australia la Corte Suprema dichiara illegale la detenzione illimitata dei migranti. Il governo del Pakistan intende procedere all’espulsione dei migranti afghani senza documenti a causa della mancata collaborazione di Kabul nella lotta al terrorismo

MYANMAR

La giunta militare ha ordinato a tutte le riserve militari di prepararsi vista della carenza di soldati. La convocazione arriva dopo che la giunta ha perso oltre 100 basi e numerosi soldati a causa dell’offensiva in corso da parte della resistenza, che si è estesa dallo Stato nord di Shan al centro del Paese. Anche ai medici militari è stato ordinato di unirsi alle truppe nelle zone del conflitto.

ISRAELE - PALESTINA

Il quotidiano israeliano Haaretz racconta come i soldati israeliani stiano documentando “apertamente” i loro abusi e le loro torture sui palestinesi catturati e detenuti. E i numeri sono in aumento. Haaretz ha infatti messo insieme foto e video circolanti sui social media e caricati dagli stessi militari israeliani che mostrano i soldati che picchiano e umiliano i palestinesi detenuti.

TAIWAN

Taiwan sta prendendo di mira le “spie comuniste” della Cina in vista delle cruciali elezioni presidenziali, al cui centro c’è il futuro del rapporto dell’isola con Pechino. Negli ultimi 10 mesi, le autorità taiwanesi hanno emesso un flusso costante di accuse e condanne sostenendo che la strategia di spionaggio di Pechino si sia intensificata ed estesa oltre i circoli militari. Il colonnello in pensione dell'aeronautica Liu Sheng-shu è stato condannato a 20 anni di prigione a ottobre per aver gestito una rete di spionaggio militare per conto di Pechino. Almeno 16 persone sono state accusate di spionaggio dall'inizio dell'anno, rispetto ai 44 casi registrati tra il 2013 e il 2019.

AUSTRALIA

La Corte Suprema australiana ha stabilito che è illegale che il governo trattenga una persona in un centro di detenzione per immigrati a tempo indeterminato. La storica sentenza ribalta il precedente che ha plasmato le politiche migratorie dell’Australia per 20 anni. Il procuratore generale ha avvertito che la sentenza provocherà un’ondata di richieste di risarcimento.

Il caso che ha aperto alla sentenza è quello un uomo Rohingya apolide - conosciuto con lo pseudonimo NZYQ - che rischiava la detenzione a vita perché nessun paese lo avrebbe accolto nei suoi confini a causa di un condanna penale pendente.

PAKISTAN

Il Pakistan ha confermato che la sua decisione di espellere in definitiva centinaia di migliaia di afghani privi di documenti è stata una risposta alla riluttanza dell'amministrazione guidata dai talebani ad agire contro i miliziani che utilizzano l'Afghanistan per effettuare attacchi in Pakistan.

Il mese scorso, il Pakistan ha fissato al 1° novembre la data di inizio dell’espulsione, ma “dopo la mancata cooperazione da parte del governo afghano, il Pakistan ha deciso di prendere in mano la situazione a procede all’espulsione", ha detto il primo ministro ad interim Anwar ul Haq Kakar.

CINA - RUSSIA

La Cina ha definitivamente affossato il progetto di costruzione comune con la Russia di un nuovo aereo a fusoliera larga, che sarebbe stato il primo dopo i tempi sovietici, “Liner CR929” in preparazione dal 2017 per fare concorrenza ai Boeing e Airbus. Il nuovo aereo sarà interamente di produzione cinese, per il trasporto di quasi 300 passeggeri, per miliardi.

COREA DEL SUD

Un uomo ieri è stato schiacciato fino a rimanere ucciso dal prototipo di un robot in Corea del Sud. L’incidente è avvenuto mentre l’uomo stava ispezionando il sensori della macchina e il braccio robotico, confondendo l'uomo per una scatola di verdure, lo ha afferrato e ha spinto contro il nastro trasportatore dell'impianto di smistamento di peperoni nella provincia di Gyeongsang meridionale. L’inaugurazione del sistema sarebbe avvenuta nella giornata oggi, dopo gli ultimi test.

KAZAKISTAN

Sui social kazachi si moltiplicano le lamentele per la scarsa qualità dei prodotti alimentari provenienti dalla Russia, e anche la presidente della Lega nazionale dei Consumatori del Kazakistan, Svetlana Romanovskaja, ha incitato a difendere i diritti dei cittadini, mostrando le foto di succhi di frutta russa ammuffita.