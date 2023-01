di Nirmala Carvalho

Gia arcivescovo di Sidney e Melbourne e prefetto del dicastero vaticano per l'Economia è scomparso improvvisamente a Roma all'età di 81 anni. Per accuse infamanti di pedofilia poi decretate infondate dalla Corte suprema australiana aveva trascorso più di 400 giorni in carcere. Il ricordo dell'arcivescovo di Mumbai: "A settembre in India ci aveva parlato ancora sull'importanza della famiglia per rivitalizzare la vita cristiana. Guardava al futuro, non al passato".

Mumbai (AsiaNews) - Molte Chiese cattoliche dell’Asia ricordano in queste ore con commozione la figura del cardinale australiano George Pell, prefetto emerito della Segreteria per l’economia in Vaticano, scomparso ieri sera a Roma all’età di 81 anni. Il porporato è scomparso per le complicazioni di un intervento per una protesi all’anca, dopo aver partecipato nei giorni scorsi ai funerali di Benedetto XVI. Dal 2001 al 2014 il card. Pell era stato arcivescovo di Sidney; prima ancora vescovo ausiliare a poi arcivescovo di Melbourne, nonché presidente di Caritas Australia. In tutti questi ruoli aveva avuto occasione di mostrare il suo sguardo attento anche al cammino dei popoli dell’Asia.

Chiamato da papa Francesco a Roma con il difficile compito di riformare la Segreteria per l’economia, la sua opera era stata forzatamente interrotta dalle accuse infamanti di pedofilia risalenti al tempo in cui era parroco nella sua città natale di Ballarat. Accuse di fronte alle quali si era difeso lasciando l’incarico vaticano per tornare in patria e proclamare la propria innocenza in tribunale. Nel 2018 fu comunque condannato dalla corte distrettuale dello Stato del Victoria che lo condannò a sei anni di reclusione. E solo dopo averne scontati già più di 400 la Corte Suprema australiana nell’aprile 2020 lo scagionò decidendo all’unanimità il suo rilascio. Una triste vicenda che il card. Pell ha ricordato in un libro di memorie intitolato “Diario di prigionia”. Papa Francesco lo aveva pubblicamente ringraziato per questa sua testimonianza.

“Il segno lasciato dal card. Pell sulla vita della Chiesa in Australia e nel mondo continuerà a farsi sentire per molti anni”, ha scritto in una nota mons. Timothy Costelloe, presidente della Conferenza episcopale australiana. Da Mumbai lo ricorda anche il card. Oswald Gracias, che con lui aveva avuto modo di lavorare a lungo nel Consiglio dei cardinali e - prima ancora - nella commissione Vox Clara, presieduta da Pell, che tra il 2000 e il 2002 realizzò la più recente traduzione in lingua inglese del Messale. “Era un buon amico, un uomo capace di visione e dedito alla sua gente - commenta ad AsiaNews il card. Gracias -. Conoscendolo ero convinto fin da subito che le accuse contro di lui fossero false”.

Il card. Pell era stato a Mumbai l’ultima volta nel settembre scorso in occasione di un incontro sul futuro della famiglia e del matrimonio in Asia promosso dall'Austin Institute for the Study of Family and Culture. “Era stato proprio lui a proporre Mumbai come sede - ricorda Gracias - e ne fui molto felice. Nella sua teologia e spiritualità Pell era fedele alla tradizione, andava sempre alle radici. Anche in quell’occasione insistette su questo per mostrare quanto la famiglia fosse importante per rivitalizzare la vita cristiana”.

“Era un uomo che non si era lasciato scoraggiare dalle prove - aggiunge l’arcivescovo di Mumbai -. In quell’occasione non parlò dei suoi problemi, ma del futuro della Chiesa. Un uomo di Dio, dalla fede profonda, un uomo senza risentimenti, un uomo molto determinato. Voleva superare il passato e guardare avanti. Mi impressionò molto”.