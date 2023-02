La diocesi di Nanjing piange la scomparsa di una religiosa di 104 anni. Già nel 1945, prima dell’avvento dei comunisti, aveva preso i voti tra le Figlie della Carità. Mandata a lavorare in fabbrica durante la Rivoluzione culturale, di quel periodo durissimo raccontava: "Non ho mai perso la speranza perché avevo fede in Dio”. Solo a 64 anni era potuta tornare a svolgere il suo ministero nella città di Wuxi. Nel 2000 aveva avuto la gioia di incontrare a Roma Giovanni Paolo II.

Nanjing (AsiaNews) - Quasi ottant’anni di vita religiosa vissuti attraversando anche le stagioni più difficili per i cattolici in Cina. È la storia di sr. Jiang Lihua, una religiosa scomparsa ieri nella provincia cinese dello Jangsu. Nata il 29 dicembre 1918 aveva ormai 104 anni (che diventano però 106 secondo il conteggio orientale, basato sui capodanni lunari). Proveniente da una famiglia cattolica da generazioni, già negli anni Quaranta si era accostata alla congregazione delle Figlie della Carità a Shanghai e aveva emesso i primi voti nel 1945. Era dunque uno dei volti - ormai per ragoni anagrafiche sempre più rari in Cina - di quella generazione di sacerdoti e religiose formatisi prima della Rivoluzione comunista di Mao e che dopo l’espulsione di tutti i missionari stranieri si trovarono a dover vivere a partire dagli anni Cinquanta la prova della fedeltà alla propria vocazione nel nuovo contesto venutosi a creare.

La sua storia sr. Jiang l’aveva raccontata personalmente qualche anno fa in un’intervista e in un video pubblicati dall’agenzia UcaNews, che aveva raccolto la sua testimonianza durante un suo soggiorno a Hong Kong. L’anziana religiosa - già allora alle soglie del secolo di vita - aveva ricordato gli anni più duri, quelli della Rivoluzione culturale, quando nel furore ideologico del 1966 anche lei venne rimandata dalla Guardie rosse al suo villaggio d’origine nello Jangsu. Persino alcuni dei suoi parenti - raccontò - la guardavano con sospetto perché era stata una suora. Si ritrovò a lavorare in una fabbrica alimentare.

"La vita era senza valore a quei tempi - ricordava -. Nessuno ti considerava. Qualcuno mi disse di sposarmi, ma mia sorella non era d'accordo. Anch’io non volevo. Ero convinta che Dio avrebbe provveduto a me”. La sua forza in quegli anni fu la fedeltà alla preghiera: “Non recitavo le preghiere davanti agli altri - ricordava ancora - ma nel profondo del mio cuore, senza testi ma a memoria, chiedevo l'aiuto di Dio per non essere tentata di cadere e per avere la possibilità di tornare alla mia congregazione. Non ho mai perso la speranza perché avevo fede in Dio”.

Quel desiderio poté avverarsi con le prime aperture degli anni Ottanta: fu allora che sr. Jiang, allora 64enne, poté tornare a lavorare per la Chiesa nella città di Wuxi nella diocesi di Nanjing. E da allora lì ha continuato a svolgere con fedeltà il suo ministero. Di quei primi anni sempre nell’intervista a UcaNews ricordava la sfida di tornare a trasmettere la fede: “Ogni estate organizzavamo corsi di catechismo e di studio della Bibbia per i bambini, con circa 200 partecipanti”.

In occasione del Giubileo del 2000, grazie a un permesso speciale, aveva ottenuto di poter recarsi in Francia alla casa madre delle Suore della Carità. Durante quel viaggio si recò anche in pellegrinaggio a Roma ed ebbe la possibilità di incontrare personalmente Giovanni Paolo II. Rientrata in Cina aveva però tenuto per un certo tempo nascosta la fotografia di quell’incontro, per timore di possibili sanzioni da parte delle autorità locali.

Sul suo ministero nel 2016 diceva: “Non posso fare la differenza nel mondo a questa età, ma credo fermamente che Dio abbia un suo piano per la Chiesa cattolica in Cina”.