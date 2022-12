Il portavoce vaticano: "È lucido e vigile, le sue condizioni pur restando gravi sono stabili". Il card. Bo, arcivescovo di Yangon e presidente della Fabc: "La sua testimonianza continua a benedire la Chiesa". Preghiere per il papa emerito anche in India e nelle comunità cattoliche in Cina.

Milano (AsiaNews) - Anche tante comunità cattoliche di tutta l’Asia in queste ore hanno raccolto l’invito rivolto ieri da papa Francesco a una “preghiera speciale” per Benedetto XVI, il cui stato di salute si è aggravato proprio in concomitanza con il Natale. Nel primo pomeriggio di oggi il direttore della Sala stampa vaticana Matteo Bruni, conversando con i giornalisti, ha dato un aggiornamento sulle condizioni del papa emerito: “È riuscito a riposare bene la notte scorsa - ha detto - è assolutamente lucido e vigile e oggi, pur restando gravi le sue condizioni, la situazione al momento è stabile. Papa Francesco rinnova l’invito a pregare per lui e ad accompagnarlo in queste ore difficili”.

Dal Myanmar l’arcivescovo di Yangon, il card. Charles Bo presidente della Federazione delle Conferenze episcopali dell’Asia, ha invitato tutti i fedeli a “pregare per questo uomo santo, la cui testimonianza ancora oggi continua a benedire la Chiesa. Il suo contributo al Concilio Vaticano II - continua il card. Bo - il suo forte sostegno alla missione di Giovanni Paolo II e il suo acume intellettuale sono contributi memorabili per la Chiesa di oggi. È rimasto fedele alla tradizione e agli insegnamenti della Chiesa. Possa la protezione della Vergine Maria continuare a consolarlo e benedirlo con il dono della salute”.

Anche le comunità cattoliche cinesi pregano per Benedetto XVI, ricordando con gratitudine la sua Lettera ai cattolici cinesi del 2007. Tra i primi a rilanciare l’invito di papa Francesco ieri è stato il card. Joseph Zen sul suo profilo twitter, ma anche tanti fedeli lo hanno condiviso su Weibo, il social network cinese. Mentre su xinde.org - il sito internet che è un punto di riferimento importante per le comunità cattoliche nella Cina continentale - campeggia un’immagine di papa Benedetto con la preghiera diffusa ieri da VaticanNews.

In India il card. Anthony Poola, arcivescovo di Hyderabad, ha inviato un messaggio ai fedeli invitando alla preghiera per il papa emerito. “Lo ammiro per tre motivi: 1) la sua sintesi tra l’essere studioso e pastore. Come teologo, la sua opera su Gesù di Nazareth è meravigliosa. Ma ha anche un cuore di pastore. 2) Il suo amore per la Chiesa: non è mai sceso a compromessi sui valori. 3) Il suo coraggio nel lasciare il pontificato. Con grande umiltà ha avuto la fermezza di dire ‘no’ quando questo compito era diventato troppo pesante da portare avanti. Ieri e oggi ho ricordato con affetto il Papa emerito nella celebrazione eucaristica e ho pregato per lui affinché il Signore lo consoli e lo sostenga".

(ha collaborato Nirmala Carvalho)