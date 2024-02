Le notizie di oggi: l’agenzia spaziale cinese ha scelto i nomi dei vettori che porteranno un uomo sulla luna entro il 2030. Migliaia di filippini in piazza contro la riforma costituzionale di Marcos nel 38mo della cacciata del padre. Indiani spendono meno per il cibo, aumentano le risorse per televisori e frigoriferi. In Arabia Saudita scoperto un nuovo giacimento di gas on-shore.

PAKISTAN

A Lahore una folla inferocita ha accusato di blasfemia una donna che indossava un vestito adornato di scritte in arabo, scambiando la parola “Halwa” (dolce) per versi del Corano. Solo l’intervento della polizia l’ha salvata, con gli agenti che l’hanno tratta in salvo strappandola a centinaia di persone pronte a ucciderla. A distanza di ore, la donna si è scusata pubblicamente per “l’incidente”.

CINA

L’agenzia spaziale cinese ha svelato i nomi di una nuova navicella spaziale con equipaggio e di un lander lunare per la sua missione che ha come obiettivo l’invio di astronauti sulla luna prima del 2030. L’astronave dell'equipaggio si chiama Mengzhou (nave da sogno in cinese) e il lander lunare Lanyue (abbracciare la luna). I nomi sono stati selezionati tra quasi 2.000 proposte da agosto 2023.

FILIPPINE

Migliaia di esponenti del movimento di opposizione filippino hanno manifestato in diverse città dell’arcipelago ieri per protesta contro i piani di modifica della Costituzione del presidente Ferdinand Marcos Jr. I dimostranti hanno scelto la data simbolo del 25 febbraio, in cui si è celebrato il 38mo anniversario della rivolta pacifica del 1986 che ha determinato la cacciata del padre.

INDIA

Rispetto al passato gli indiani spendono meno denaro per il cibo, in particolare i prodotti base come riso e grano, e più per articoli discrezionali come il cibo lavorato e beni durevoli come televisori e frigoriferi. Lo rivela una indagine governativa sui consumi al luglio 2023, con una spesa media salita a 45,54 dollari al mese pro-capite nelle campagne e 77,95 dollari nelle città.

ARABIA SAUDITA

Riyadh annuncia una scoperta di gas nel campo on-shore (su terra) di Jufurah, della Aramco. Il ministero dell’Energia riferisce di 15 trilioni di piedi cubi standard di gas naturale e due miliardi di barili di condensa. Le riserve a Jufurah hanno raggiunto 229 trilioni di piedi cubi di gas e 75 miliardi di barili di condensa. Le risorse non convenzionali richiedono metodi di estrazione avanzati.

RUSSIA - GIAPPONE

Una delegazione del patriarcato di Mosca ha partecipato al convegno internazionale di Tokyo sulle “Religioni per la pace”, esponendo le proprie convinzioni sul diritto a sostenere le azioni militari della Russia in Ucraina. I presenti hanno poi ricordato che secondo la Convenzione di Ginevra “si ammette la presenza di ministri del culto nell’esercito”, come sempre avvenuto nella storia.

TURKMENISTAN - ASIA

Secondo il sito Techopedia, i fruitori di internet del Turkmenistan hanno raggiunto il primo posto al mondo per la ricerca di accessi Vpn attraverso il sistema di ricerca Google, lasciandosi alle spalle quelli di Etiopia e Iran, Myanmar, Cina e Siria. Tra i primi dieci Paesi si calcola anche l’Afghanistan, per trovare la possibilità di usare la rete senza eccessivi controlli.