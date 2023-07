di Shafique Khokhar

Il movimento interreligioso ha promosso una manifestazione per chiedere alla città e all'intero Paese azioni in favore della pace sociale e religiosa durante il mese sacro. Alla manifestazione hanno partecipato i leader di diverse confessioni

Lahore (AsiaNews) - In un'atmosfera sempre più carica di odio e colma violenza verso le minoranze etniche e religiose in Pakistan, la popolazione di Lahore è stata invitata ad abbracciare la pace sociale, la tolleranza, il rispetto e l'armonia tra le confessioni dal movimento civile e interreligioso del Rwadari Tehreek. Nato nel 2015 proprio per contrastare l'intolleranza e l'estremismo violento della società pachistana e promuovere il rispetto della diversità religiose, ha organizzato una vera e propria carovana interconfessionale che ha attraversato le strade di Lahore e ha raggiunto Karbla Gamay Shah, uno dei più antichi Imam Bargah della città, esprimendo - simbolicamente - la solidarietà tra le diverse fedi, partendo dal National Council of Church.

Il presidente del movimento Rwadari Tehreek, Samson Salamat ha invitato diversi leader religiosi tra cui il rev. Emmanuel Khokhar (decano della diocesi di Raiwind della Chiesa anglicana del Pakistan), il rev. Sylvester Tahir Bhatti, il pastore Saleem Khokhar, i leader religiosi musulmani Syed Waqar Hussain Naqvi, Allama Abbass Shirazi e Pandit Bhagat Lal Khokhar e Adoo Ram della comunità indù.

“L'aumento dell'intolleranza e delle tensioni religiose è motivo di grave preoccupazione. Crediamo che la costruzione di un ambiente pacifico all'interno del nostro paese possa iniziare dal mese sacro e non violento di Muḥarram”, ha detto il leader di Rwadari Tehreek, che ha consigliato al governo e alle istituzioni responsabili del mantenimento della sicurezza di “esercitare tolleranza zero verso quanti incitano all'odio e istigano alla violenza”. Salamat ha anche fatto appello alla responsabilità civile di ogni cittadino nel garantire la pace sociale.

Anche il rev. Emmanuel Khokhar, il rev. Sylvester Tahir Bhatti e Syed Waqar Hussain Naqvi hanno parlato impegnandosi a svolgere il loro ruolo di leader religiosi per promuovere il rispetto tra le confessioni e mantenere la pace a partire da questo mese sacro. Il rev. Emmanuel Khokhar ha detto: “Crediamo che questo mese porti molte benedizioni non solo per la comunità sciita ma per tutta l'umanità. Auguriamo a tutti i cittadini del Pakistan di celebrare questo mese in pace con tutti. È il momento di tendere le mani verso il prossimo e realizzare una vera pace sociale per tutti i bisognosi”. Khokhar ha concluso: “Dobbiamo essere ambasciatori di pace e preghiamo sempre per l'armonia nel Paese”.