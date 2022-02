di Shafique Khokhar

Il 25enne Pervez Masih è stato attaccato dopo una controversia nata nel suo negozio di videogiochi. Lo zio ha provato a intervenire per salvarlo. United Christian Council: "In Pakistan le forze dell'ordine sono impotenti e insicure".

Lahore (AsiaNews) - Ieri un cristiano di 25 anni è stato ucciso in città da un gruppo di musulmani. Pervez Masih è stato attaccato a causa di una controversia eplosa nel suo negozio di videogiochi.

In base ai dettagli emersi sulla vicenda, la notte prima dell’attacco alcuni ragazzi sono entrati nell'esercizio del giovane. Masih si è riufiutato di giocare d’azzardo con loro ed è iniziato un litigio.

Akhtar Bhatti, zio di Pervez, ha riferito ad AsiaNews che il giorno dopo un gruppo di musulmani tra le 150 e le 200 persone ha raggiunto l'area cristiana di Lahore e ha iniziato ad insultare e picchiare i fedeli, impugnando delle pistole.

I tentativi dello zio di impedire i maltrattamenti non sono bastati e gli assalitori hanno trascinato via Pervez per torturarlo con bastoni e mattoni, minacciandolo che non lo avrebbero lasciato vivo. Alla fine uno dei musulmani, chiamato Sohni e figlio di Allah Ditta, ha colpito alla testa il giovane cristiano che è caduto immediatamente a terra. Tutti sono poi fuggiti dalla scena, sparando in aria.

In seguito l’avvocato Javed Sul della Corte suprema e presidente dell’Associazione degli avvocati cristiani in Pakistan ha aiutato la famiglia a registrare il primo rapporto informativo alla locale stazione di polizia.

La comunità cristiana nutre serie preoccupazioni per l'escalation di violenze contro i cristiani in Pakistan e soprattutto nel Punjab. Secondo il missionario David King, dello United Christian Council, “al momento il Pakistan è nell'elenco dei Paesi in cui lo Stato e le forze dell'ordine sono impotenti. I parlamentari non sono riusciti a controllare l'estremismo religioso". Il religioso ha aggiunto che per far fronte ai maltrattamenti contro i cristiani è quindi necessario che il governo federale istituisca una task force speciale e promulghi una legislazione per prevenire aggressioni come quella contro Pervez.

“È triste che in una società le persone vengono uccise e poi non sia fatta giustizia, nonostante la polizia si dia da fare con le indagini”, ha commentato Waseem Yaqoob. Secondo l'attivista per i diritti umani di Lahore, "è molto importante curare la mentalità malata di questa società. Gli elementi violenti dovrebbero essere arrestati e puniti al più presto”.