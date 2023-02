di Mathias Hariyadi

Lampung (AsiaNews) - Il Sinodo delle Chiese protestanti dell’Indonesia (Pgi) si è espresso contro l’interruzione di una messa nella provincia di Lampung (nel sud dell’isola di Sumatra) avvenuta il 19 febbraio. Un capo villaggio locale, noto con il nome di Wawan, ha scavalcato la recinzione e fatto irruzione mentre la congregazione della Kemah Daud Christian Church, nel villaggio di Rajabasa Jaya, stava pregando.

"La Pgi ha chiesto alle autorità indonesiane di prendere sul serio questo incidente e di portare tutti i responsabili a rispondere dei loro gesti intolleranti contro i nostri fedeli", si legge nella dichiarazione rilasciata oggi dal segretario generale del Sinodo, Jacklevyn F. Manuputty. "Chiediamo con urgenza alle forze dell'ordine e all'amministrazione indonesiana di non ignorare queste azioni intolleranti, ma di portarle davanti alla giustizia", continua la dichiarazione. "Se la vicenda viene ignorata, ogni potenziale conflitto tra diversi gruppi religiosi potrebbe improvvisamente aggravarsi", sostiene Manuputty.

Il mese scorso, durante una conferenza nazionale tenutasi a Sentul di Bogor (Giava ovest) il presidente indonesiano Joko “Jokowi” Widodo aveva criticato i capi dei distretti che non hanno mostrato serietà nel porre fine a questi gesti “violenti”.

L'ufficio di Lampung del ministero indonesiano per gli Affari religiosi ha affermato però che l'incidente è stato affrontato in modo adeguato e che "c'è stato un buon dialogo tra tutte le parti".

Il Forum interreligioso di Lampung (Fkub) sostiene invece che la chiesa non abbia ottenuto i documenti legali per la costruzione di un luogo di culto: "Il suo status non è di luogo di culto, ma di casa residenziale", ha dichiarato Purna Irawan del Fkub, aggiungendo che tutti i requisiti legali dovrebbero essere ottenuti anticipatamente, in modo che non si verifichino altri episodi di intolleranza.

Il coordinatore della chiesa, Parlin Sihombing, ha detto che l’edificio è stato fondato nel 2009: "Abbiamo avuto le firme di consenso nel 2014. Tutti i requisiti legali sono stati soddisfatti e ottenuti, ma il permesso ufficiale non è ancora stato rilasciato dal governo locale", ha spiegato ieri Sihombing.