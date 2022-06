di Guido Alberto Casanova

In un Paese dove il 31,7% dei nuclei familiari è composto da un solo individuo sugli smartphone spopola King of Honjok, un'applicazione che aiuta a gestire in autonomia le attività di casa. Mentre i siti di incontri continuano a propagandare le barriere tra le elite economiche ("cucchiaio d'oro") e gli stati inferiori della società ("cucchiaio sporco").

Seoul (AsiaNews) - Con l’avvento degli smartphone, le tecnologie digitali hanno cambiato quasi ogni aspetto della vita quotidiana. Da cosa cuciniamo, all’attività fisica, da cosa guardiamo la sera prima di andare a dormire, alla comunicazione coi nostri cari: le app che abbiamo installato sul telefono scandiscono i ritmi di ogni giornata e sono quindi diventate lo specchio della società.

Questo è particolarmente vero in Corea del Sud, dove secondo i dati presentati in un rapporto del Pew Research Center il 95% della popolazione possiede uno smartphone. Il mercato sudcoreano delle app digitali è un settore in forte crescita, con alcune notevoli particolarità. Ad esempio il motore di ricerca più usato nel paese non è Google bensì Naver, una piattaforma online originaria proprio della Corea che rimarca l’agguerrita competitività delle società sudcoreane nel panorama digitale globale. Sono però le applicazioni più personali a restituire un ritratto più accurato della società sudcoreana.

Come riportato dal Korea Herald, le applicazioni per famiglie mono-persona stanno diventando sempre più comuni. King of Honjok, ad esempio, è un’app che aiuta a stabilire buone abitudini nel mantenimento della casa: l’utente può impostare sveglie e promemoria per pulire, cucinare, o fare altre attività casalinghe con una determinata scadenza. Non è un caso che questa applicazione abbia ottenuto successo in Corea, dove secondo i dati dell’ufficio statistico nazionale il 31,7% delle famiglie sudcoreane sono composte da un solo individuo. Il dato è in aumento da anni e riflette un profondo cambiamento sociale, per il quale i giovani si sposano sempre di meno essendo maggiormente inclini ad accettare uno stile di vita solitario e slegato dai valori familiari fradizionali. In coreano, appunto, “honjok”.

Un’altra caratteristica osservabile attraverso l’ecosistema digitale sudcoreano è l’impietosa stratificazione e la gerarchia sociale, nonché il persistere di profonde disparità nei ruoli di genere. Tra le app di incontri ce n’è una chiamata Gold Spoon, la cui pubblicità recita “esci con ragazzi benestanti selezionati da noi, valutiamo attentamente le disponibilità finanziarie dei candidati verificando i loro contratti di lavoro e le proprietà immobiliari”. Le donne invece per registrarsi devono caricare un proprio selfie, e possono iscirveris solo se ricevono una valutazione di almeno 3,6 punti su 5 possono. Il nome dell’app richiama una terminologia diffusa in Corea, secondo cui un “cucchiaio d’oro” è un individuo appartenente alle élite socioeconomiche del Paese mentre un “cucchiaio sporco” è un individuo che appartiene agli strati inferiori della società.

Infine, anche la risposta della società sudcoreana alla pandemia si può leggere attraverso i dati delle app. Come osservato dal sito JoongAng Daily, lo scorso aprile il governo ha revocato tutte le restrizioni anti-Covid vigenti e i sudcoreani hanno approfittato per riprendersi un po’ della propria vita offline. Gli acquisti online ad aprile, sebbene aumentati rispetto al 2021, sono diminuite rispetto al mese precedente. Idem per le consegne di cibo a domicilio, per i servizi di trasporto e per l’intrattenimento in formato digitale. Alcune abitudini però sembrano destinate a restare, come le applicazioni che permettono ai sudcoreani di suddividere i costi (aumentati notevolmente negli ultimi mesi di pandemia) dei servizi digitali come Netflix, Youtube Premium o Coupang.