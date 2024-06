Le notizie di oggi: salgono a 50 le vittime della strage dei migranti in Kuwait, tre le persone arrestate per il rogo. Il governo Ibrahim in Malaysia detiene il primato per numero di contenuti rimossi dai social. Delegazione bipartisan del Congresso Usa in vista al Dalai Lama. Dopo 200 anni in Kazakhstan tornano i cavalli selvatici. Putin ha ratificato l’accordo con Pechino per la costruzione della stazione internazionale sulla Luna.

CINA

La leader cinese di #MeToo Huang Xueqin, 35enne giornalista indipendente, è stata condannata a cinque anni di reclusione perché riconosciuta colpevole di “sovversione”, sentenza contro la quale ha deciso di appellarsi. L’attivista sindacale Wang Jianbing, 40 anni, anch’egli processato insieme a Huang, è stato condannato a tre anni e sei mesi. Entrambi sono in cella dal settembre 2021.

KUWAIT - INDIA - FILIPPINE

Le autorità del Kuwait hanno arrestato tre persone per omicidio colposo, in seguito all’incendio che ha devastato un edificio a sei piani che ospitava migranti uccidendo almeno 50 lavoratori, soprattutto indiani e tre filippini. La maggioranza sono deceduti per aver inalato fumi tossici, dopo essere rimasti intrappolati nel palazzo a causa del rogo divampato nelle prime ore di ieri.

MALAYSIA

Nel primo anno al potere del premier Anwar Ibrahim si è registrato un consistente aumento della censura social. Nella seconda metà del 2023 il governo ha presentato a TikTok il più alto numero di richieste di rimozione di contenuti al mondo, per silenziare l’opposizione. Kuala Lumpur ha fatto 1.862 richieste, una media di 10 al giorno, e 5,5 volte il dato dei sei mesi precedenti. Nel complesso sono state 2202 le richieste di rimozione, oltre 30 volte rispetto al 2022.

INDIA - CINA - USA

Il repubblicano Michael McCaul guiderà una delegazione bipartisan del Congresso degli Stati Uniti in India, che comprende anche l’ex presidente della Camera Nancy Pelosi, che incontrerà fra il 18 e il 19 giugno il Dalai Lama. L’88enne leader spirituale tibetano vive da decenni in esilio a Dharamsala, nell’Himalaya indiano, ed è considerato da Pechino un pericoloso separatista.

VIETNAM

Il ministero delle Finanze del Vietnam ha proposto di aumentare l’imposta speciale sulle bevande alcoliche fino al 100% entro il 2030. Secondo la bozza, in attesa di approvazione del Parlamento, la tassa sul consumo di birra e liquori forti sarà portata al 70-80% entro il 2026 e aumenterà gradualmente al 90-100% nel 2030, rispetto all’attuale 65%. Critiche le associazioni del settore.

KAZAKHSTAN

I cavalli di Przewalski sono tornati nelle steppe del Kazakistan dopo quasi 200 anni, parte di un piano per reintrodurre gli ultimi cavalli selvatici al mondo negli habitat originali. Dal colorito marrone sabbia, i quadrupedi in via di estinzione popolavano un tempo l’Asia centrale. Ora lo zoo di Praga che ne gestisce l’albero genealogico li vuole restituire alla regione centrale di Altyn Dala.

RUSSIA - SRI LANKA

Il ministro della Difesa dello Sri Lanka, Ranil Wickremesinghe, ha comunicato che sono almeno 22 (ma il dato è maggiore) i connazionali che hanno disertato dall’esercito russo e sono tornati in patria dopo essere stati arruolati con l’inganno. Le autorità li avevano attirati con promesse di lavoro fisso e ben pagato e altri vantaggi compresa la cittadinanza russa, finendo al fronte in Ucraina.

ARMENIA

Il servizio della sicurezza nazionale Snb dell’Armenia ha avvisato i partecipanti al movimento di protesta “Tavowš, in nome della Patria”, guidato dall’arcivescovo Bagrat Galstanyan, che “verrà usato l’intero arsenale dei mezzi giuridici e legali in caso di violazioni della legge”. Il riferimento è rivolto in particolare alle manifestazioni previste in questi giorni attorno al Parlamento.