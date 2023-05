Le notizie di oggi: la polizia di Hong Kong vuole installare telecamere di sorveglianza nelle aule di scuole e università. Cresce del 12% la produzione interna indiana nel settore della Difesa. Pyongyang si prepara a lanciare un nuovo satellite spia, un “passo in avanti” nella scienza militare. Ankara preme per inserire “islamofobia” in una risoluzione Unesco sulla discriminazione. Leader dell’opposizione definisce le prossime elezioni una “farsa” e invita non riconoscerne la legittimità.

LIBANO - A. SAUDITA

“Solidarietà” in una fase difficile sotto il profilo economico, sociale e politico. Invito al “dialogo”, per giungere ad un accordo per l’elezione del capo dello Stato. Nel comunicato finale del summit della Lega araba, che ha visto il ritorno di Assad, vi è un forte richiamo al Libano, perché un presidente è “necessario” per il funzionamento delle istituzioni e l’approvazione delle riforme.

HONG KONG

La polizia vuole installare telecamere di sorveglianza nelle aule di scuole e università, oltre agli spazi pubblici, sollevando timori e perplessità fra gli studenti. La proposta rilanciata da Safe City Hong Kong, prevede alcune “buone pratiche” in particolare per gli istituti, con muri perimetrali alti quasi tre metri, sensori di movimento e cabine di guardia, oltre a recinzioni elettriche.

INDIA

La produzione interna nel settore della difesa in India è aumentata di oltre il 12% lo scorso anno e ha superato per la prima volta quota un trilione di rupie (12 miliardi di dollari). Delhi è il più grande importatore di armi al mondo dell’ultimo decennio, ma vuole ridurre la dipendenza da Paesi come la Russia valorizzando il locale. Triplicato negli ultimi anni anche il numero di licenze.

COREA DEL NORD

La Corea del Nord si sta preparando a lanciare un satellite spia che, secondo la propaganda, ne rafforzerà le capacità difensive. Un successo dell’operazione rappresenterebbe “un chiaro passo in avanti” nella scienza militare e nello sviluppo tecnologico. Le immagini satellitari del sito in cui dovrebbe avvenire il lancio rivelano che i preparativi si dovrebbero concludere entro fine giugno.

TURCHIA - ISLAM

L’inclusione del termine “islamofobia” in una bozza di risoluzione Unesco su discriminazione e razzismo è un “passo positivo” per tutte le comunità musulmane e l’umanità in generale. A dirlo è la Emine Erdogan, che rivendica l’impegno di Ankara in materia di reati di odio. Per la first lady turca si tratta di un passo “promettente” che accelera la “lotta contro i crimini” commessi verso l’islam.

CAMBOGIA

Una “farsa” e una “vergogna”. Così il leader dell’opposizione cambogiana in esilio Sam Rainsy ha definito le prossime elezioni in programma a luglio, in cui Hun Sen e la maggioranza concorrono senza rivali. Egli invita le nazioni democratiche a non riconoscerne la legittimità. Nei giorni scorsi le autorità hanno escluso il Candlelight Party, unico partito contro la leadership al potere.

RUSSIA

La Corte Suprema russa ha chiarito che i soldati che si consegnano al nemico come prigionieri, se non hanno subito gravi ferite o contusioni, possono essere accusati di tradimento al ritorno in patria. Una posizione in vigore già ai tempi della Seconda guerra mondiale, quando i prigionieri dei nazisti hanno riempito i lager staliniani dopo la fine del conflitto.

CINA - A. CENTRALE

Il leader cinese Xi Jinping ha dichiarato alla televisione che, nel summit di Xi’an con i Paesi dell’Asia centrale, è stata firmata una dichiarazione comune. Il testo non è ancora stato reso pubblico, ma riguarda lo sviluppo e il sostegno comune “nelle questioni di sovranità, indipendenza, sicurezza e integrità territoriale”. Di fatto, un avviso contro le possibili azioni della Russia.