Le notizie del giorno: sciolto il Parlamento pakistano, ma le elezioni saranno posticipate. Instabilità politica a Vanuatu. Riprendono i tour di gruppo per i turisti cinesi. il dittatore nordcoreano Kin Jong-un ha detto che il Paese deve "prepararsi alla guerra". La Malaysia non costruirà un aeroporto per proteggere l'ambiente. In Russia apriranno 30 "afro-villaggi".

LIBANO

Nel villaggio cristiano di Kahalé, che si trova sulla strada che porta a Damasco, sono scoppiati scontri armati tra gli abitanti e i miliziani di Hezbollah dopo che un camion del gruppo sciita diretto a Beirut si è ribaltato percorrendo uno stretto tornante. Alcuni uomini in abiti civili avevano formato un cordone di sicurezza intorno al veicolo e hanno cominciato a sparare quando i residenti si sono avvicinati. Un uomo cristiano e un miliziano sono rimasti uccisi. Secondo le autorità locali il camion trasportava armi.

PAKISTAN

È stato sciolto il Parlamento pakistano e ora si attende la nomina di un governo provvisorio, ma le elezioni, previste entro 90 giorni, saranno probabilmente ritardate perché secondo la Commissione elettorale devono essere ridisegnati i confini delle circoscrizioni elettorali dopo la pubblicazione del nuovo censimento. Nel frattempo è stata confermata l’esclusione dalla politica dell’ex premier Imran Khan per cinque anni. Secondo i commentatori il governo sta temporeggiando per timore di perdere alle urne.

VANUATU

La piccola nazione di Vanuatu, nell’Oceano Pacifico, è precipitata nell’instabilità politica dopo che il leader dell'opposizione Bob Loughman, vicino agli interessi cinesi, ha presentato una petizione di sfiducia con 29 firme su 51 deputati, sufficienti per rovesciare il primo ministro Ishmael Kalsakau. Il dibattito sulla mozione è stato posticipato alla settimana prossima.

CINA – TURISMO

La Cina è tornata a consentire viaggi turistici di gruppo negli Stati Uniti, Australia, Giappone e Corea del Sud, revocando una misura che rimaneva in vigore dai tempi della pandemia. Prima del Covid-19 i turisti cinesi spendevano più dei viaggiatori di qualsiasi altro Paese e i tour di gruppo rappresentavano circa il 60% dei guadagni per le nazioni straniere.

COREA DEL NORD

Il dittatore Kim Jong-un, durante una riunione della Commissione militare centrale del Partito dei lavoratori della Corea, ha detto che il Paese deve "prepararsi alla guerra". Il leader nordcoreano ha inoltre sostituito il capo dell'esercito e ordinato un aumento nella produzione di armi e nelle esercitazioni militari, secondo quanto riferito dalla Korean Central News Agency controllata dal governo.

MALAYSIA

Kuala Lumpur ha respinto l'offerta del magnate Vincent Tan per la costruzione di un aeroporto internazionale sull'isola di Tioman, affermando che la proposta causerebbe danni all'ambiente, riflettendo l’impegno del governo di voler bilanciare le preoccupazioni ambientali con le esigenze di sviluppo. Secondo uno studio il 76% dell'aeroporto sarebbe stato costruito su terreni marini e avrebbe distrutto le barriere coralline per cui l’isola, di circa 3mila abitanti, è famosa.

RUSSIA - AFRICA

Nelle provincie russe di Mosca e Tver sono iniziati i lavori per l’apertura di 30 cosiddetti “afro-villaggi”, centri per accogliere i migranti dall’Africa, con tanto di cerimonia per la posa della prima pietra a Tver con il rettore dell’Università Eurasiatica e rappresentante del Congresso africano internazionale in Russia, Konstantin Klimenko, con tutte “le necessarie strutture per vivere e dedicarsi ai lavori agricoli”.

UZBEKISTAN

Si sono tenute in Uzbekistan, nella base di simulazioni di Chirchik nella regione di Tashkent, delle esercitazioni comuni di tipo operativo-tattico al computer “Kanzhar-2023”, organizzate in collaborazione tra i ministeri della difesa di Uzbekistan e Kazakistan con una ventina di militari, per addestrarsi alla guerra cibernetica, come supporto alle azioni militari sul campo e allo studio delle variabili di ogni genere.