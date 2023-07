Le notizie di oggi: la polizia del Laos arresta avvocato cinese pro diritti umani che aveva difeso democratici di Hong Kong. Attentato suicida in Pakistan causa almeno 44 morti e oltre 200 feriti. Sette satelliti made in Singapore lanciati con successo dall’India. I talebani a Herat hanno bruciato strumenti musicali che “deviano i giovani dalla retta via”. Nel summit Russia-Africa Putin premia il presidente dello Zimbabwe per la sua “fedeltà”.