LIBANO - ISRAELE - GOLFO

Israele e Libano hanno concordato il prolungamento del cessate il fuoco “condizionato” a una “cessazione completa” degli attacchi di Hezbollah e alla creazione di zone di sicurezza “pilota” interne al Paese dei cedri, in cui elementi del movimento filo-iraniano non possono operare. I due fronti, sempre ieri a Washington, si sono inoltre accordati per dar vita a un nuovo round di colloqui la settimana del 22 giugno, in vista di un “accordo globale” di pace. L’accordo giunte all’indomani di attacchi israeliani che hanno ucciso almeno nove persone nel sud del Libano, con un lancio di missili in risposta da parte del Partito di Dio. Intanto è salito a un morto e almeno 63 feriti il bilancio dell’attacco di ieri all’aeroporto internazionale del Kuwait, i cui vertici accusano Teheran di “aggressione criminale”. I Pasdaran negano ogni coinvolgimento e parlano di “errore” di un missile intercettore statunitense, mentre Washington rilancia la tesi di “attacco deliberato” iraniano.

INDONESIA

Le autorità hanno arrestato ieri l’ex capo, licenziato di recente, di un’agenzia che sovrintendeva al programma di pasti gratuiti del presidente Prabowo Subianto. Assieme a Dadan Hindayana, ex capo dell’Agenzia nazionale per la nutrizione, sono stati fermati altri due alti funzionari. Fra i capi di imputazione arricchimento indebito e perdite di denaro pubblico; in caso di condanna rischia fino a 20 anni di carcere. Il programma ambizioso di pasti gratuiti è stato parte fondamentale della campagna di Prabowo per vincere il voto nel 2024, col governo che ha stanziato almeno 15 miliardi di dollari per fornire pasti gratuiti a 83 milioni di bambini e donne incinte in tutto l’arcipelago.

CINA - TAIWAN - NUOVA ZELANDA

Pechino ha sanzionato quattro parlamentari neozelandesi (Maureen Pugh, Duncan Web, Laura McClure e David Wilson), parte di una delegazione che a maggio ha visitato Taiwan; per un anno saranno messi al bando e non potranno entrare in Cina. La delegazione faceva parte del “Gruppo parlamentare di tutti i partiti su Taiwan”, movimento trasversale lanciato nel 2023 per coordinare le relazioni legislative, la diplomazia morbida e la cooperazione economica tra Wellington e Taipei.

INDIA

Le star di Bollywood hanno promosso una campagna per porre fine all’uso di elefanti nei film indiani, con repliche di robot a grandezza naturale e immagini generate dall’IA che li possono sostituire in maniera efficace e senza crudeltà. Fra quanti hanno aderito all’iniziativa lanciata da Peta India vi sono registi, produttori e attori di primo piano. Secondo il Wwf vi sono meno di 50mila elefanti asiatici in natura, la maggior parte in India, poi Sri Lanka e Sud-est asiatico. Quelli in cattività nel Paese sono oltre 2.600 e usati per turismo, intrattenimento e nei templi.

IRAN

Vi sono anche diversi cristiani tra gli oltre 6mila iraniani arrestati arbitrariamente e in alcuni casi sottoposti a sparizioni forzate dall’inizio della guerra con Israele e Stati Uniti a fine febbraio. Lo rivela un rapporto di Amnesty International, che denuncia fermi e minacce rivolti a centinaia di manifestanti, difensori pro diritti umani, avvocati, giornalisti e attivisti, insieme a studenti e insegnanti. Nel mirino anche altre minoranze come baha’i, baluchi e curdi. Fra gli esempi degli arresti di massa in almeno 20 province vi è quello della convertita ed ex prigioniera di coscienza Mary Mohammadi. Fra le accuse quella di appartenenza a una “rete evangelica cristiana”.

COREA DEL SUD

In Corea del Sud il Partito Democratico del presidente Lee Jae-myung ha ottenuto una netta vittoria nelle elezioni locali e nelle elezioni suppletive parlamentari, conquistando la cruciale carica di sindaco nella tradizionale roccaforte conservatrice di Busan, mentre i conservatori del PPP - la principale forza di opposizione - hanno mantenuto la carica di sindaco di Seoul. Il Partito Democratico ha vinto 12 dei 16 principali incarichi di sindaco e governatore in palio. Ma a Seoul il sindaco uscente Oh Se-hoon è stato eletto per un quinto mandato.

GIAPPONE

Nuovo calo del tasso di fertilità del Giappone, che lo scorso anno ha fatto registrare un nuovo minimo storico come emerge dai dati ufficiali diffusi ieri e che certificano la crisi demografica della quarta economia globale. Il Sol Levante ha uno dei tassi di natalità più bassi, una popolazione in calo e in invecchiamento, che porta a carenze di manodopera e dei contribuenti, mettendo a rischio la tenuta del sistema sociale e del welfare. Il tasso di fertilità totale - il numero medio di figli che una donna dovrebbe avere durante la sua vita - è sceso di 0,01 rispetto all’anno precedente, attestandosi a 1,14 e facendo segnare il decimo anno consecutivo di declino. Il numero di bambini nati è sceso a 670mila (-15mila), la cifra più bassa da quando sono iniziate le registrazioni nel 1899.

RUSSIA

Gli schermidori russi e bielorussi potranno gareggiare a livello internazionale utilizzando i loro inni e simboli nazionali. La decisione è stata presa dalla Federazione Internazionale di Scherma Fie, a partire dai campionati del mondo di Hong Kong in Cina, che si terranno dal 22 al 30 luglio. Le restrizioni sull’utilizzo dei simboli nazionali per gli schermidori juniores russi e bielorussi erano state revocate nel dicembre 2025, come ricorda Currentime.

AZERBAIGIAN - GEORGIA - TURCHIA

Il progetto ferroviario Baku-Tbilisi-Kars (BTK) rappresenta un esempio di successo di cooperazione tra Baku, Tbilisi e Ankara, secondo quanto affermato dal premier georgiano Iraklij Kobakhidze durante la cerimonia di inaugurazione della linea. Egli ha definito la ricostruzione della tratta ferroviaria Marabda-Kartsakhi uno dei più grandi progetti infrastrutturali della regione, ricordando che la BTK è in funzione in modalità di prova dal 2017, trasportando oltre un milione di tonnellate di merci, tra cui 80mila container.