Caduto nel vuoto l'ultimatum per il rientro al lavoro degli specializzandi fermi per protesta dal 19 febbraio, il governo ha inviato le prime 5mila lettere di sospensione. Con il 93% dei medici assenti, infermieri autorizzati a svolgere alcune delle loro funzioni. Le associazioni dei pazienti denunciano: prime morti per trattamenti rimandati.

Seoul (AsiaNews/Agenzie) – In Corea del Sud il ministero della Salute ha inviato avvisi preventivi di sospensione della licenza a 4.944 medici specializzandi che hanno disobbedito all'ordine di tornare al lavoro. Si tratta di una nuova misura adottata per fermare la protesta che dura ormai da tre settimane contro il piano del governo per aumentare il numero degli studenti ammessi alle facoltà di medicina. Lo sciopero sta paralizzando gli ospedali coreani, con gravi ripercussioni sui pazienti.

Il viceministro della Sanità Jun Byung-wang ha dichiarato ai giornalisti che, una volta ricevuti gli avvisi, i medici avranno tempo fino al 25 marzo per presentare obiezioni. Secondo gli ultimi dati sono 11.994 i medici tirocinanti di 100 ospedali universitari che hanno lasciato il loro posto di lavoro, pari a circa il 93% dei medici in formazione. Il ministro della Salute Cho Kyoo-hong ha promesso che non ci saranno strascichi se torneranno al lavoro prima che le procedure amministrative per la sospensione delle loro licenze saranno completate. Il ministero ha inoltre aperto una linea telefonica diretta per i medici che chiedono protezione per rientrare al lavoro.

La protesta va avanti ormai dal 19 febbraio con gli ospedali che hanno subito cancellazioni e ritardi negli interventi chirurgici e nelle cure mediche d'emergenza. L’ultimatum del governo che chiedeva agli specializzandi di tornare al lavoro entro la fine di febbraio è caduto nel vuoto. Per sopperire alla carenza di personale medico, il ministero della Salute ha iniziato a dislocare 158 medici militari e della sanità pubblica negli ospedali locali. La scorsa settimana, inoltre, ha anche autorizzato gli infermieri a svolgere alcune funzioni dei medici, tra cui la rianimazione cardiopolmonare.

Il governo spinge per aumentare il numero di medici come strada per risolvere la carenza nelle aree rurali e in settori essenziali, come la pediatria e la neurochirurgia, oltre che in considerazione dell’invecchiamento della popolazione. I medici sostengono che l'aumento delle quote comprometterà la qualità della formazione e di altri servizi e comporterà un aumento dei costi medici per i pazienti. Hanno chiesto misure per affrontare innanzitutto il problema degli specialisti sottopagati e migliorare la protezione legale contro le eccessive cause per negligenza medica.

Con il prolungarsi della protesta, i disagi nei servizi medici sono aumentati. Un'associazione di pazienti gravemente malati in una conferenza stampa ha parlato di un numero crescente di casi di pazienti che hanno subito gravi danni a causa dello sciopero. Per esempio un paziente con un cancro alle vie biliari era stato ricoverato in un ospedale di Seoul per essere curato, ma è stato costretto a trasferirsi in un ospedale più piccolo e infermieristico dopo lo sciopero ed è morto il giorno successivo. "I pazienti gravemente malati sono stati presi in ostaggio in questo scontro continuo. Questa situazione ridicola dovrebbe essere fermata immediatamente", ha dichiarato l'associazione.

Un appello alla soluzione di questa crisi che guardi prima di tutto al bene dei pazienti era stato lanciato nei giorni scorsi anche dalla Conferenza episcopale cattolica della Corea del Sud.