di Santosh Digal

L’arcivescovo mons. Gilbert Garcera ha presieduto la messa solenne, assieme ad altri vescovi e sacerdoti. Centinaia i fedeli presenti, per rendere omaggio all’opera delle religiose. Nell’omelia il prelato ha sottolineato il loro contributo attraverso “la preghiera, l’adorazione e la santificazione”.

Manila (AsiaNews) - Una presenza missionaria centenaria, festeggiata con una solenne funzione eucaristica che ha coinvolto la comunità nel fine settimana. Le suore Serve dello Spirito Santo dell’Adorazione perpetua (SSpSAP), congregazione di contemplative, ha celebrato i 100 anni nelle Filippine con una messa il 25 novembre presso la cappella di Divino amore a Lipa, provincia di Batangas, nella regione di Calabarzon (a Luzon).

Le religiose sono conosciute anche con il nome di suore dell’Adorazione dello Spirito Santo o “suore rosa”. Mons. Gilbert Garcera, arcivescovo di Lipa, ha presieduto la funzione eucaristica cui hanno partecipato centinaia di fedeli, diversi vescovi e sacerdoti concelebranti. Nell’omelia il prelato ha voluto ringraziare le religiose per aver molto pregato - e operato - al servizio della Chiesa in questo secolo di missione.

“La vostra partecipazione alla missione di Cristo attraverso la preghiera, l’adorazione e la santificazione è degna di lode” ha sottolineato mons. Garcera.

Il 25 novembre 1923, le “suore rosa” hanno iniziato la loro attività missionaria a Lipa, Batangas, dando vita a una storia che continua ancora oggi a distanza di un secolo. Nel frattempo la congregazione ha fondato altri conventi in varie città delle Filippine tra cui Baguio (1931), Manila (1965), Cebu (1973), Davao (1983), Aklan (1986) e Tagaytay (1990).

Oltre che nelle Filippine, le religiose sono presenti anche in altri due Paesi dell’Asia: India e Indonesia. La loro missione non si limita al continente asiatico, perché vi sono realtà consolidate anche in Africa, Nord America, Europa e America Latina.

Nel 1875 san Arnold Janssen, un sacerdote tedesco, fondò tre congregazioni religiose, fra cui la Società del Verbo Divino, le Missionarie Serve dello Spirito Santo e le Suore Serve dello Spirito Santo dell’Adorazione Perpetua. Egli è stato canonizzato da san Giovanni Paolo II il 5 ottobre 2003 insieme al missionario Ujöp Freinademetz, tra i primi ad aderire al nuovo ordine verbita, e al missionario e vescovo Daniele Comboni.