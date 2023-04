L'assistenza per le spese mediche è stata rimossa a gennaio di quest'anno e ora molti lavoratori della Clark Development Corporation non riescono a pagarsi le operazioni chirurgiche o procurarsi i medicinali. Il dipartimento del lavoro ha promesso di affrontae la situazione, ma il sindacato chiede il ritorno alla situazione precedente.

Manila (AsiaNews) - Alcuni lavoratori della Clark Development Corporation (Cdc), società di proprietà statale che si occupa di lavori pubblici, hanno contratto debiti per migliaia di pesos per pagare le spese sanitarie dopo che a gennaio il loro contratto nazionale è stato rivisto rimuovendo l’assicurazione sanitaria.

Michael Sotto, 45 anni, da 25 dipendente della Clark, che nello specifico si occupa dello sviluppo della Zona economica speciale di Clark nella regione di Luzon centrale, ha esaurito i fondi di previdenza sindacale per pagare le spese ospedaliere. Sotto, che apparteneva alla divisione strutture edilizie e manutenzione, ha raccontato al sito di informazione filippino Rappler di guadagnare uno stipendio quindicinale di 9.500 pesos (160 euro), ridottosi a 2.500 (42 euro) una volta conteggiate le detrazioni sul prestito. “Ho bisogno di medicine, la mia famiglia ha bisogno di cibo. Quello che guadagno non è abbastanza”, ha raccontato. “Tagliano i nostri stipendi, ci tolgono i benefici, le nostre indennità. Cosa ci succederà?”, ha aggiunto, spiegando di essere alla ricerca di altri lavoretti e chiedendo aiuto ad amici e parenti per ottenere garze e medicinali per un’infezione al piede.

Quello di Michael Sotto non è un caso isolato tra i dipendenti della Cdc: con il diminuire del valore del loro stipendio a causa dell’inflazione, diversi lavoratori hanno chiesto la restituzione dell’assicurazione sanitaria e di altri benefici, rimossi il 15 gennaio dopo l’entrata in vigore del nuovo sistema di retribuzione e classificazione delle posizioni approvato dalla Commissione per la governance delle società possedute e controllate dallo Stato.

Eric Jimenez, responsabile della comunicazione della Cdc, deve sottoporsi a un intervento di bypass per il quale è necessario un milione di pesos (16.780 euro): i fondi stanno venendo raccolti dal Pampanga Press Club perché Jimenez è rimasto senza copertura sanitaria.

Dopo uno sciopero dei lavoratori il 16 gennaio, il sottosegretario del dipartimento del lavoro, Bienvenido Laguesma, ha preso in mano la questione, ordinando alla Cdc di creare un deposito a garanzia per i dipendenti. I quali hanno però rifiutato la proposta attraverso il sindacato Access (che sta Association of Concerned CDC Employees), chiedendo il ripristino di tutti i loro precedenti benefici.

Finora il dipartimento del lavoro non ha convocato nessuna conferenza per risolvere la controversia. "Tutto ciò che vogliamo è il ritorno di ciò che era nostro", ha dichiarato il presidente di Access, Randy Gomez. “Non sappiamo per quanto tempo si trascinerà. Vogliamo solo dirci l'un l'altro di cercare di non ammalarci?”. Per molti lavoratori, ha continuato Gomez, si tratta “letteralmente di una questione di vita o di morte”.

Il capo delle risorse umane della Cdc ieri ha comunicato che la società ha intenzione di rispettare le decisioni prese dal dipartimento del lavoro “per impedire che uno sciopero danneggi la reputazione di Clark come principale destinazione di investimento”.

“Gli scioperi, così come le assemblee generali e le marce durante la pausa pranzo, creano la preoccupante impressione che sia già stato dichiarato uno sciopero contro. È importante che Cdc intraprenda le azioni necessarie per evitare di dissuadere potenziali investitori dall'investire nella società”, ha aggiunto.